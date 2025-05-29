«Ростелеком» внедрил комплекс автоматического регулирования тепла в 10 многоквартирных домах Челябинска

Компания «Ростелеком» внедрила комплекс автоматического регулирования тепла в 10 многоквартирных домах Челябинска. Новое оборудование, установленное в рамках энергосервисного контракта позволяет жильцам сократить расходы на отопление до 40%. За три года пилотного проекта собственники квартир в домах, участвующих в проекте, сэкономили более 18,5 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Петр Макрушин, председатель совета дома, житель Челябинска: «Комплекс уже оценили все жильцы нашего двора: в квартирах стало заметно теплее и уютнее, а суммы в строке "отопление" значительно снизились. Жители соседних домов удивляются нашим небольшим платежам. Если раньше в среднем зимой за 56 квадратных метров я платил около 3,6 тыс. руб., то теперь ежемесячные траты составляют всего 1,5 тыс. После установки счетчиков сумма за май, как правило, сокращается до нуля».

В сезон холодов комплекс автоматически адаптируется к погодным условиям, выбирая подходящий уровень нагрева радиаторов. Это предотвращает излишний расход энергии. Оборудование функционирует с помощью датчиков, размещенных как снаружи, так и внутри зданий. При увеличении внешней температуры регулирующий клапан автоматически снижает подачу теплоносителя, что исключает чрезмерный перегрев комнат и сокращает потребление ресурсов. Все данные о работе системы отопления отслеживаются в режиме реального времени, что позволяет быстро реагировать на возможные сбои.

Евгений Макагонов, директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком»: «"Ростелеком"‎ активно инвестирует в долгосрочные проекты, направленные на установку энергосберегающих комплексов отечественных производителей. Мы планируем и дальше модернизировать системы отопления в многоквартирных жилых домах Челябинска и области, внедряя умные технологии, такие как автоматизированное управление внутренним климатом и интеллектуальные счетчики, которые не только повышают энергоэффективность, но и позволяют жителям существенно сократить расходы на коммунальные услуги. В ближайшие годы мы планируем оснастить оборудованием свыше 100 домов для повышения комфорта челябинцев. Наша цель — сделать жизнь южноуральцев комфортнее, обеспечивая при этом устойчивое развитие городской инфраструктуры».

Альберт Сарбулатов, генеральный директор компании «Веста-Сервис»: «Коммунальные платежи за отопление остаются значимой расходной статьей для жителей любого города. Мы создаем энергосберегающие системы, которые доказали свою эффективность как в новых, так и в старых домах с изношенными коммуникациями: установка насоса обеспечивает равномерное распределение тепла, включая торцевые квартиры. Для размещения комплекса в многоквартирном доме нужно провести общее собрание жильцов и принять решение о необходимости установки энергосберегающего оборудования. Результаты голосования жильцы передают подрядной организации, после чего заключается энергосервисный договор и монтируется оборудование. Все мероприятия проводятся в соответствии с Жилищным и Гражданским кодексами. Дополнительных финансовых вложений со стороны собственников не требуется».