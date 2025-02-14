Якутчик Алексей
|14.02.2025
|«Ростелеком» расширил систему видеонаблюдения в Челябинске 1
Якутчик Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5479 1
|Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 247 1
|Россия - ПФО - Кировская область - Киров 461 1
|Россия - УФО - Челябинская область 1230 1
|Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1559 1
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