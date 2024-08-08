В Челябинской области после проливных дождей вновь устойчиво заработали интернет и телефон от «Ростелекома»

Почти неделю в круглосуточном режиме специалисты компании «Ростелеком» трудились на месте затоплений оптических линий. Основной погодный гидроудар приняли на себя Коркино и Магнитогорск, поселок Роза, а также в села Еманжелинка, Кичигино, Красносельское и Первомайское. Специалисты провайдера откачивали воду из затопленных помещений, переключали питание на дизель-генераторы и оперативно прокладывали новые волоконно-оптические линии. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Проливные дожди в Челябинской области спровоцировали затопление первых этажей в жилых и нежилых помещениях. Непогода повлекла за собой отключение электроэнергии во многих районах южного Урала, что привело к частичному нарушению связи в регионе.

Евгений Макагонов, директор Челябинского филиала «Ростелекома»: «На места затоплений незамедлительно выехали наши ремонтно-восстановительные бригады. Связисты совместно с сотрудниками администраций и МЧС активно работали несколько дней. После осушений помещений специалисты компании сразу приступали к восстановлению оптических линий, иногда на это требовалось несколько дней. В результате было откачано одна тыс. кубометров воды. В течении 15 часов связь в Челябинской области была восстановлена полностью».