Более 2300 камер «Ростелекома» обеспечат честность ЕГЭ в Челябинской области

«Ростелеком» оборудовал системой видеонаблюдения все аудитории для сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ), основной период которого пройдет с 23 мая по 4 июля 2025 г. В 85 пунктах проведения экзаменов (ППЭ) Челябинской области установлено более 2300 IP-камер — по две в каждой аудитории. Это обеспечит объективность и максимальную прозрачность итоговой аттестации. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Все цифровые камеры поддерживают высокое разрешение картинки и транслируют качественный звук, а также обеспечивают необходимый угол обзора: в кадр попадают не только участники ЕГЭ, но и зоны печати, сканирования и раскладки материалов. При этом персональные данные школьников и содержание работ остаются конфиденциальными.

Видео из аудиторий в режиме реального времени будет транслироваться на специальный портал «Смотри ЕГЭ». Доступ к записям получат представители регионального центра обработки информации (РЦОИ), исполнительной власти, подведомственные организации и наблюдатели. В труднодоступных районах запись будет вестись локально, а после экзамена автоматически загружаться на портал. Дополнительно IP-камеры установлены в 48 аудиториях РЦОИ, где работают эксперты.

Евгений Макагонов, директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком»: «Мы используем высокоскоростные оптические каналы связи и центры обработки данных, чтобы обеспечить бесперебойную трансляцию и защиту информации от кибератак. Для надежности запись дублируется на локальные карты памяти в каждой камере. В дни экзаменов наши специалисты будут трудиться в режиме 24/7, чтобы система видеонаблюдения функционировала без сбоев».

В 2025 г. более 14,5 тыс. выпускников Южного Урала примут участие в ЕГЭ. В пресс-службе Министерства образования и науки Челябинской области отметили, что самыми востребованными предметами по выбору традиционно остаются профильная математика, обществознание и информатика. Для тех, кто хочет улучшить результат, предусмотрены дополнительные дни пересдачи — 3 и 4 июля 2025 г.

Для оперативной поддержки участников процесса на портале «Смотри ЕГЭ» организована бесплатная горячая линия. Специалисты «Ростелекома» проконсультируют сотрудников образовательных ведомств и наблюдателей по любым вопросам, связанным с работой системы. Время ожидания ответа — не более 30 секунд.