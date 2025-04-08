«Ростелеком» восстановил связь в двух районах Челябинской области

В условиях сложной паводковой ситуации, вызванной ледоходом и разливом рек на Южном Урале, сотрудники компании «Ростелеком» восстановили доступ к услугам связи в Ашинском и Катав-Ивановском районах Челябинской области, пострадавших от подтопления.Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Из-за ледохода был поврежден кабель, ведущий к точке доступа, обеспечивающей беспроводным интернетом больше 160 жителей села Верх-Катавка Катав-Ивановского района. Вода из реки Катав вытолкнула на берег огромные глыбы льда, затопив территорию на 100 метров вокруг. Доступ к опорам сооружения связи, появившегося в поселении по проекту устранения цифрового неравенства (УЦН), оказался невозможен. Для восстановления услуг потребовалась специальная техника высокой проходимости. Транспорт удалось найти благодаря взаимодействию сотрудников «Ростелекома» с администрацией поселения. Мастера смогли добраться до места повреждения только на лесовозе, что позволило провести ремонт и возобновить работоспособность мобильной сети и интернета в короткие сроки. В то же время в связи с активным таянием снега в Ашинском районе на реке Ук произошел порыв оптического кабеля, находящегося в грунте под руслом водоема. Линия ведет к базовой станции УЦН 2.0, обеспечивающей 300 жителей поселков Сухая Атя и Усть-Курышка мобильной связью и интернетом по технологии 4G/LTE. Сотрудники сервисного центра «Ростелекома», прибывшие на устранение неполадок из Златоуста, провели измерения и локализовали проблему на поврежденном участке. Аварийно-восстановительная бригада из восьми человек добиралась к вышке 5 километров на лыжах, доставляя необходимые стройматериалы и инструменты, включая надувную лодку. Все технические работы проводились на пересеченной местности и при неблагоприятных погодных условиях.

Евгений Макагонов, директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком»: «Наши сотрудники смогли быстро вернуть людям связь в сложных условиях, проявив смекалку и оперативность. Все благодаря тому, что мы заранее отрабатываем вероятные сценарии возникновения нештатных ситуаций, готовим людей, технику и проверяем цифровую инфраструктуру. В частности, нами заблаговременно были организованы водооткачивающие машины, усилен контроль объектов связи в отдаленных районах области, в том числе за зданиями и сооружениями. По необходимости мы провели дополнительный ремонт фундаментов и обновили гидроизоляцию. Наш филиал обладает значительным опытом и отработанными механизмами взаимодействия с местными органами власти и службами. Примером эффективной работы может служить чрезвычайная ситуация, вызванная ливнями в 2024 г. Благодаря слаженным действиям нашей команды и партнеров мы смогли оперативно восстановить связь и обеспечить устойчивую работу телекоммуникационной инфраструктуры».

Почти неделю в круглосуточном режиме специалисты «Ростелекома» трудились на месте затоплений линий связи. Основной погодный гидроудар приняли на себя Ашинский и Катав-Ивановский районы Челябинской области. Ежедневно сотрудникам компании в онлайн-режиме продолжает поступать информация с прогнозами возможного подтопления новых населенных пунктов. Главной задачей команды челябинского филиала остается предотвращение аварийных ситуаций и обеспечение стабильной, бесперебойной работы телекоммуникационной инфраструктуры на территории региона.