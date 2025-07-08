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«Ростелеком» модернизирует предприятие «КЕММА» в Челябинской области

«Ростелеком» и челябинский завод стройиндустрии «КЕММА» заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на внедрение инновационных цифровых решений. Основные задачи партнерства включают развитие технологий, интеграцию облачных сервисов, модернизацию систем управления и усиление информационной безопасности на предприятии. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Особый акцент будет сделан на энергоэффективности, импортозамещении и внедрении решений, основанных на искусственном интеллекте и предиктивной аналитике. Документ подписали генеральный директор «КЕММА» Иван Горнов и директор Челябинского филиала «Ростелекома» Евгений Макагонов.

Иван Горнов, генеральный директор «КЕММА»: «Мы – одно из крупнейших в России предприятий по производству керамического блока и кирпича и постоянно совершенствуем базовые технологические процессы. Именно поэтому сотрудничество с крупнейшим цифровым интегратором в регионе станет новым этапом в этой работе. Мы сможем создать дополнительные трудовые места, автоматизировать и оптимизировать производство, повысить энергоэффективность предприятия и укрепить конкурентоспособность на рынке. Вместе с “Ростелекомом” мы вносим вклад в развитие промышленного потенциала всей Челябинской области».

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Стороны также планируют обмениваться опытом и лучшими практиками, что поспособствует формированию устойчивой цифровой экосистемы региона.

Евгений Макагонов, директор Челябинского филиала компании «Ростелеком»: «Сотрудничество с “КЕММА” – это пример успешной интеграции высоких технологий с бизнесом. Мы видим огромный потенциал проекта и готовы предложить свои решения, чтобы помочь предприятию не только адаптироваться к цифровой трансформации, но и стать лидером в своей отрасли. Это важный шаг к созданию экономики, основанной на данных, где каждый процесс становится более прозрачным, управляемым и эффективным».

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