Российский бизнес обрушился с критикой на идею Минкомсвязи по хранению трафика технологических сетей

Российский союз промышленников и предпринимателей выступил против законопроекта Минкомсвязи о необходимости хранения трафика технологических сетей в течение трех лет. Участники РСПП считают, что это приведет к значительному росту затрат отечественных предприятий.



Бизнес против

Российское бизнес-сообщество не поддержало законопроект Минкомсвязи России о трехлетнем хранении трафика технологических сетей. Об этом, как пишет ТАСС, в своем отзыве к документу завил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). В него входят, в том числе, операторы «Мегафон», Tele2, «Вымпелком» (бренд «Билайн») и интернет-гигант «Яндекс». Речь идет о законопроекте с номером 02/04/06-20/00105410, опубликованном на Федеральном портале нормативных правовых актов 29 июня 2020 г.

Подготовленный Минкомсвязи документ предполагает внесение поправок в действующий закон «О связи». В нем говорится, что владельцы технологических сетей связи обязаны хранить на территории России в течение трех лет «информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео или иных сообщений пользователей услугами связи». Также при необходимости они должны будут предоставить спецслужбам доступ к этим сведениям.

Что такое «технологические сети»

Определение технологических сетей связи дано в ст 15. закона «О связи». Под этим термином подразумеваются сети связи, предназначенные «для обеспечения производственной деятельности организаций, управления технологическими процессами в производстве».

В случае принятия закона хранить трафик будут не только операторы связи, но и обычные компании из различных сфер

Законом также оговорено, что технологии и средства связи, применяемые для создания технологических сетей связи, а также принципы их построения «устанавливаются собственниками или иными владельцами этих сетей».

Один из примеров технологических сетей – это сеть связи, используемая той или иной компанией для работы системы видеонаблюдения на своей территории, то есть для передачи сигнала от видеокамеры на записывающее устройство. Этот и другие виды трафика и предлагает три года хранить новый закон Министерства.

Почему РСПП против

В отзыве РСПП сказано, что предложенные в законопроекте поправки повлекут за собой существенные дополнительные расходы владельцев технологических сетей. Кроме того, это может стать причиной нарушения технологических процессов компаний и даже привести к снижению уровня безопасности этих процессов.

В Союзе подчеркнули, что считают недопустимым и нецелесообразным распространение подобных требований, которым уже подчиняются российские операторы сетей связи общего пользования, на владельцев технологических сетей. Данное мнение РСПП подкрепил тем, что эти сети имеют разную архитектуру, плюс в составе технологических сетей могут присутствовать специализированные технологии и аппаратные средства связи, используемые в производственных процессах.

Здесь РСПП имеет в виду «пакет Яровой» – блок поправок к закону «О связи», который вступил в силу 1 июля 2018 г. Он обязывает операторов связи, работающих в России, хранить терабайты пользовательского трафика – записи вызовов, SMS-сообщения, голосовые сообщения, а также отправленный ими медиаконтент. При необходимости операторы будут обязаны предоставить доступ к этим сведениям спецслужбам – соответствующее требование тоже предусмотрено «пакетом Яровой».

По данным консалтинговой компании PwC, исполнение «пакета Яровой» повышает рост капитальных затрат операторов на 10-20% в год, а сами операторы оценивают свои расходы на исполнение новых требований в миллиарды рублей.

РСПП обратил внимание и на то, что в настоящее время во многих предприятиях не только отсутствуют, но даже и вовсе не предусмотрены те системы, которые им потребуется использовать для выполнения требований по хранению трафика.

Мнение операторов связи

Как пишет ТАСС, законопроект Минкомсвязи прокомментировали представители «Билайна». Они заявили, что реализация предусмотренных в нем требований к владельцам технологических сетей негативно отразится на конкурентоспособности отечественной экономики сфере цифровых технологий. Смежные с ней отрасли тоже пострадают.

Представители «Билайна» отметили, что изложенные в законопроекте требования идут вразрез с принципом принципу свободы выбора технологий при создании технологических сетей связи, заложенным в действующем законе «О связи». Они также упомянули и про риски нарушения безопасности на промышленных предприятиях.

Комментарий Минкомсвязи

Представители Министерства сообщили CNews, что рассмотрели замечания РСПП. По их словам, в них отмечалось, что «в пояснительной записке к законопроекту утверждается: “Законопроект не содержит обязательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора). Указанное утверждение не соответствует действительности”».

В Минкомсвязи отметили, что данное замечание было, а пояснительная записка скорректирована. «Данное утверждение из текста ПЗ убрано. Остальные замечания не учтены», – сообщили CNews в Министерстве.