«Ростелеком» и Арбитражный центр при РСПП подписали меморандум о взаимодействии и сотрудничестве в сфере третейского разбирательства

«Ростелеком», российский интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, и Арбитражный центр при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) подписали меморандум о взаимодействии и сотрудничестве в сфере третейского разбирательства (арбитража).

По мнению сторон, подписавших меморандум, арбитраж является эффективной и справедливой процедурой урегулирования гражданско-правовых споров и выражают готовность совместно способствовать развитию данного института.

РСПП является ведущим деловым объединением России, которое представляет интересы тысяч компаний из всех ключевых секторов экономики. Благодаря такой равноудаленности Арбитражный центр при РСПП является независимой площадкой для рассмотрения споров на основе объективного и компетентного разбирательства.

Использование возможностей Арбитражного центра позволит «Ростелекому» повысить уровень защиты своих прав и законных интересов, сохранив при этом партнерские деловые отношения со своими контрагентами, несмотря на возможное возникновение правового конфликта.

«За долгие годы своей работы Арбитражный центр при РСПП заслуженно снискал доверие как авторитетное и профессиональное арбитражное учреждение. Мы намерены использовать рекомендуемые им оговорки в наших контрактах для того, чтобы передавать наиболее сложные и значимые споры на рассмотрение в данное учреждение, так как уверены в высочайшей квалификации и безупречной репутации арбитров, входящих в его рекомендованный список», - сказал вице-президент по правовым вопросам «Ростелекома» Александр Смирнов.

«Мы приветствуем намерение «Ростелекома» обращаться за разрешением споров в Арбитражный центр при РСПП и высоко ценим доверие, оказанное нам одним из ведущих игроков рынка ИТ. Во всех странах с развитой правой культурой арбитраж широко используется предпринимателями как институт, доказавший высокую эффективность и имеющий ряд преимуществ перед государственным судопроизводством», - отметил управляющий директор – руководитель аппарата Арбитражного центра при РСПП Александр Замазий.

Третейское разбирательство осуществляется в сжатый срок арбитрами – признанными экспертами в соответствующей сфере, а выносимое в одной инстанции окончательное решение может быть принудительно исполнено по упрощенной процедуре как в России, так и за рубежом. Другим важным преимуществом арбитража является конфиденциальность, означающая запрет на разглашение информации о сторонах, предмете спора и содержании вынесенного решения.