Безопасность
Исследование: киберугроза еще никогда не была так высока
ИТ-бизнес
Октавиан Танасе, NetApp: На смену рыцарям-джедаям приходят миллениалы с айпадом под подушкой
Интеграция
Михаил Родионов, Fortinet: ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз

Спецпроекты

Подтверждена совместимость USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» с ОС Astra Linux

Интеграция Системное ПО Электроника

Astra Linux и «Актив» завершили очередную серию тестовых испытаний, подтвердивших совместимость USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» с операционной системой специального назначения Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск» версии 1.6. В исследовании участвовали «Рутокен ЭЦП 2.0», «Рутокен ЭЦП 2.0 2100», «Рутокен ЭЦП 2.0 Flash/Touch», «Рутокен 2151», «Рутокен ЭЦП PKI», «Рутокен 215», смарт-карты «Рутокен ЭЦП SC» и смарт-карты «Рутокен ЭЦП 2.0 2100/2151».

По результатам проведенных тестов был подписан сертификат, подтверждающий корректность совместной работы решений.

Использование USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» в Astra Linux позволяет реализовать строгую двухфакторную аутентификацию при входе в операционную систему, а также в приложения.

Astra Linux Special Edition — операционная система специального назначения на базе ядра Linux, созданная для комплексной защиты информации и построения защищенных автоматизированных систем. Прошла сертификацию средств защиты информации ФСТЭК России, Минобороны России и ФСБ России.

«Актив» и ГК Astra Linux являются технологическими партнерами с 2012 г. Сейчас решения «Рутокен» входят в программу Hardware Ready For Astra Linux. Партнерская программа Ready for Astra Linux, призванная поддерживать российских производителей оборудования и ПО, направлена на расширение линейки актуальных для современного потребителя защищенных программно-аппаратных решений на базе ОС семейства Astra Linux.

«Компания "Актив" ведет планомерную работу по интеграции своих продуктов с ведущими российскими решениями на рынке информационной безопасности. Приятно, что мы являемся одним из основных партнеров программы Ready for Astra Linux в своем сегменте. Использование продуктов "Рутокен" в среде операционной системы Astra Linux позволит клиентам обеспечить высокий уровень информационной безопасности своих процессов. Мы рады предоставить рынку еще одно отечественное решение», – сказал Владимир Иванов, директор по развитию компании «Актив».

«Двухфакторная аутентификация становится все более востребованной нашими потребителями. Корректное функционирование таких средств в среде Astra Linux повышает удобство и безопасность работы с информацией ограниченного доступа. Мы продолжим наше многолетнее сотрудничество с компанией “Актив”, тем самым предлагая нашим заказчикам все больший выбор доверенных решений в сфере средств аутентификации и хранения электронной подписи», – сказал Дмитрий Тараканов, директор программы Ready for Astra Linux.



Другие материалы рубрики

Отечественный Linux «Альт» установили на 12 тыс. ПК в школах и вузах России

Во всех Windows последних 20 лет найдена опасная «дыра»

Huawei опубликовала собственный дистрибутив Linux

Минтруд развернул по всей стране российский Linux, заставив передраться поставщиков

ОС «Касперского» портируют на загадочный отечественный процессор. Не «Эльбрус» и не «Байкал»

«Дочка» «Газпрома» зачистила разработку собственного ПО и купила зарубежный софт на 290 миллионов

Техника

Самые ожидаемые игры 2020 года: выбор ZOOM

5G уже здесь: какие смартфоны поддерживают технологию

Зачем дома 3D-принтер: варианты использования, цена печати

Самые ожидаемые новинки 2020 года на рынке ПК и ноутбуков
Показать еще
Профиль месяца

Мы помогаем выращивать российское ПО

Андрей Филатов

глава SAP CIS

Тема месяца

Обзор: ИТ-тренды 2020

Индексы «ИТ-тренды CNews 2020» и «ИТ-тренды CNews 2020 Реальный сектор».

Какое железо выбрать для приватных облаков Роман Горпинченко: ИИ прорывается из премиального сегмента в средний