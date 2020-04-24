Челябинский радиотехнический техникум использует USB-токены «Рутокен» в учебном процессе

Компания «Актив» поддержала Лабораторию по информационной безопасности Челябинского радиотехнического техникума в рамках проекта «5000 мастерских». Лаборатория открыта в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование».

Студенты учебного заведения по специальности «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» будут использовать средства аутентификации и электронной подписи «Рутокен» при проведении лабораторно-практических работ.

Студенты будут изучать основы корпоративной защиты информации от внутренних угроз, учиться использовать системы и методы, предназначенные для защиты данных.

Для оборудования учебной лаборатории применяются USB-токены «Рутокен ЭЦП 2.0 2100». В устройствах аппаратно реализованы криптографические алгоритмы, необходимые для электронной подписи документов, шифрования данных и аутентификации пользователей. Аппаратная реализация криптографии позволяет обеспечить самый высокий уровень безопасности ключей шифрования и подписи.

«Рутокен ЭЦП 2.0» совместим практически со всеми современными аппаратными платформами, операционными системами, средствами защиты информации, аутентификации и электронной подписи, применяемыми в России.

Владимир Иванов, директор по развитию компании «Актив», сказал: «Наша компания давно и активно участвует в подготовке квалифицированных кадров в области информационной безопасности. Мы передаем учебным заведениями образцы наших продуктов для оборудования лабораторий, предоставляем документацию, инструкции и другую информационную поддержку, необходимые при разработке учебно-методических материалов. Мы сотрудничаем не только с ведущими учебными заведениями в плане подготовки материальной и методической базы, но также оказываем поддержку различным профессиональным конкурсам, соревнованиям и школам CTF. Мы верим, что наши усилия помогают готовить хороших специалистов, обладающих глубокими знаниями, широким кругозором и навыками практической работы. В свою очередь, такие кадры повышают конкурентоспособность российских компаний и всей страны в целом. Мы готовы вкладываться в молодых специалистов, которые благодаря развитию практических навыков воплотят в жизнь свои надежды и мечты».