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Сбербанк присоединился к блокчейн-платформе ФНС для малого бизнеса

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Сбербанк сообщил о том, что он первым присоединился к блокчейн-платформе Федеральной налоговой службы для малого бизнеса. Блокчейн-платформа ФНС предназначена для максимально оперативной обработки документов по заявкам предпринимателей на кредит под 0% на выплату зарплаты.

Она решает такие задачи, как единый мониторинг выданных кредитов со специальными условиями в поддержку бизнеса, исключение возможности получения клиентом кредита в нескольких банках одновременно, а также верификация заявленной численности сотрудников компаний на основе рейтинга ФНС России.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка, отметил: «Совместно с Федеральной налоговой службой мы приняли решение помочь реализовать важную для наших партнеров и клиентов задачу в максимально короткий срок и очень благодарны ФНС за содействие и оказанное доверие к нашей экспертизе. В обычном режиме такая доработка заняла бы месяц. В Сбербанке мы реализовали это в рекордные сроки: подготовили всю необходимую инфраструктуру за 2 дня и запустили полноценную работу всего за 6 дней. Платформа предназначена для максимально оперативной обработки документов по заявкам на кредит под 0%. Нами уже передано в реестр более 3000 сделок».

Для оперативной реализации проекта Сбербанк использовал собственные передовые технологии: облачную платформа SberCloud, Единый профиль корпоративного клиента (ЕПК) на платформе поддержки развития бизнеса и шлюз безопасности SOWA.

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