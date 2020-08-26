Aruba представляет Wi-Fi 6 для малого бизнеса

Беспроводная сеть Wi-Fi 6 предоставляет широкие возможности и безопасность пользователям клиентских сервисов, а также повышает эффективность бизнес-процессов. Как известно, основная проблема малого бизнеса заключается в отсутствии ИТ-опыта и соответствующих специалистов для внедрения новых технологий. Но сегодня все меняется — компания Aruba представляет новую точку доступа Wi-Fi 6 (802.11ax), разработанную специально с учетом потребностей данного сегмента бизнеса. Новая сертифицированная Wi-Fi CERTIFIED 6TM точка доступа Aruba Instant On AP22 дает молниеносную скорость беспроводной связи, снижение риска перебоев подключения и расширенные функции безопасности Wi-Fi 6. И все это — вместе с надежностью, простотой внедрения и управления, которые пользователи привыкли получать от Aruba. С новой точкой доступа Instant On AP22 небольшие компании и организации получают простое, безопасное и интеллектуальное беспроводное решение, которое дает малому и среднему бизнесу возможность оказывать услуги лучшего качества своим клиентам без лишних затрат и сложностей.

Множественный доступ с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA): одновременная работа большого количества клиентов с поддержкой Wi-Fi 6 в каждом из каналов — вне зависимости от типа устройства или трафика, многопользовательский, множественный ввод/вывод (MU-MIMO) и одновременное обслуживание разных клиентов (Wi-Fi 5 и Wi-Fi 6), которое обеспечивает повышение производительности в расчете на одного пользователя.

Заданное время пробуждения (Target Wake Time, TWT) дает возможность установки расписания, по которому клиенты должны связываться с точкой доступа. Это позволяет снизить энергопотребление и продлить время автономной работы клиентских устройств от аккумулятора. Улучшенное взаимодействие с сотовыми сетями от Aruba (Advanced Cellular Coexistence, ACC) позволяют достичь максимальной производительности Wi-Fi путем минимизации помех от сотовых сетей 3G/4G/LTE и других распределенных антенных систем. Скорость Wi-Fi достигает до 1.7 Гбит/с: молниеносная скорость связи Wi-Fi, непрерывность потоковой передачи видео, онлайн-игры без перебоев — на самых разных устройствах.

Полная совместимость с устаревшими (802.11b/g/n/ac) и всеми Wi-Fi устройствами, так что вам не придется менять свои смартфоны и планшеты на новые. Согласно прогнозу IDC, в 2021 г. на рынок поступят более 316 млн. устройств, поддерживающих Wi-Fi 6E, поэтому новейшее дополнение к семейству Instant On — отличный выбор для малого и среднего бизнеса. Решение дает владельцам компаний возможность не только получить преимущества Wi-Fi 6 уже сегодня, но и подготовиться к будущему.

Основные возможности и преимущества

Предоставляя пропускную способность в четыре раза большую по сравнению с точками доступа стандарта 802.11ac, AP22 обеспечивает исключительное удобство пользования в любой среде, будь это удаленные офисы, многофункциональные учебные аудитории, или же современные объекты розничной торговли и гостиничного бизнеса. Тем компаниям, которым в результате глобальной пандемии пришлось перестроить или изменить свою бизнес-модель – от преимущественно личного контакта с клиентами к онлайн-взаимодействию, или от офисной работы всех сотрудников к удаленной работе на дому — увеличенная пропускная способность беспроводной сети дает уверенность в том, что выполнение всех операции будет происходить гладко и без заминок.

Как и остальные точки доступа Aruba семейства Instant On, AP22 легко интегрируется с существующими точками доступа Instant On (установленными как внутри помещения, так и снаружи) и недавно представленными коммутаторами серии 1930. Также они могут быть настроены и централизованно управляться с помощью мобильного приложения Instant On и/или облачного веб-портала. На самом деле, Instant On настолько быстро и легко настраивается, что это занимает меньше времени, чем требуется чтобы приготовить и выпить чашечку кофе.

Идеальные решения для разных видов малого бизнеса

Малый бизнес может быть самым разнообразным. Aruba Instant On предоставляет идеальные решения для многочисленных представителей малого бизнеса.

Розничные магазины и кафе: сетевое подключение и безопасность критически важны для работы розничных сетей. И развивающемуся бизнесу просто необходимы гибкие PoS-системы (Point-of-Sale) для торговли «на вынос», выдачи платежных документов, управления запасами и предоставления гостевого доступа в сеть. С Aruba Instant On AP11 и AP22 владельцы малого бизнеса получают экономичное, простое в управлении, высокоскоростное Wi-Fi-решение, которое разработано с учетом требований сегодняшней деловой среды к мобильности, безопасности и поддержке интернета вещей (IoT).

Гостиничный бизнес: будь то небольшой бизнес-отель или самый популярный в городе бутик-отель, быстрый, безопасный и надежный доступ к интернету — ключевой фактор, обеспечивающий гостям и сотрудникам исключительные впечатления от отеля. Aruba Instant On AP11D, AP12, AP22 и AP17 отлично подходят для пространств, где требуется организовать бесперебойное Wi-Fi-покрытие внутри и снаружи здания с незаметным переходом подключения к сети в номерах.

Профессиональные офисы: высокопроизводительным ноутбукам, бизнес-приложениям, интенсивно работающим с данными, интерактивным голосовым и видео-инструментам коллективной работы необходимы беспроводные сети, способные справиться с таким потоком данных. Точки доступа Aruba Instant On AP15 и AP22, а также 24- или 48-портовые коммутаторы Instant On 1930 удовлетворят потребности профессиональных офисов, чтобы их посетители всегда оставались на связи, а сотрудники — продуктивными.

Расширенные маркетинговые возможности

Решение позволяет внедрить более специализированные инструменты, такие как адресный маркетинг и аналитика, чтобы повысить вовлеченность клиентов, увеличить доходы и лояльность к бренду. Aruba сотрудничает с ведущими компаниями в области электронного маркетинга — Aislelabs, Purple, SkyFii, Wavespot и Zoox Smart Data, трансформируя Aruba Instant On в мощную маркетинговую платформу. Каждый поставщик предлагает свой уникальный набор бесплатных и премиум-услуг, которые можно настроить в считанные минуты и сразу же получить результат.

Связь — проводная или беспроводная, играет важнейшую роль в современном мире. Ни один бизнес — большой или малый, не может позволить себе дорогостоящие простои, потерю данных или снижение уровня лояльности клиентов. С момента презентации в прошлом году, миссия Aruba вместе с продуктами семейства Instant On заключается в предоставлении небольшим компаниям инструментов и технологий, обеспечивающих исключительные беспроводные возможности для клиентов и повышение эффективности работы сотрудников на основе решений мирового уровня. Вместе с Instant On небольшие компании получают простой, безопасный и интеллектуальный инструмент для того, чтобы конкурировать и выигрывать в сегодняшней динамичной бизнес-среде.

Получить дополнительную информацию о семействе продуктов Instant On можно на сайте www.ArubaInstantOn.com.