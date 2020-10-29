Московскими онлайн-сервисами для малого бизнеса воспользовались более 30 тыс. раз с начала 2020 года

В 2020 г. онлайн-сервисами на столичном портале mbm.mos.ru воспользовались более 30 тыс раз. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, в список самых популярных вошли услуги «Консультация», «Проверка контрагента» и «Формирование налоговой декларации по УСН».

«На городском портале для малого бизнеса собрано много полезных функций, в том числе более 20 отраслевых сервисов. Они упрощают для предпринимателей различные рутинные процедуры, такие как регистрация фирмы, поиск подходящих помещений и другие. С начала 2020 г. ими воспользовались свыше 30 тыс. раз. Это уже на треть больше, чем за весь прошлый год», — отметила Наталья Сергунина.

Сервисы «Консультация», «Проверка контрагента» и «Формирование налоговой декларации по УСН» оказались среди наиболее востребованных в текущем году.

«За консультациями при помощи специального сервиса представители бизнеса обратились более 3800 раз. Чаще всего у экспертов спрашивали о мерах финансовой поддержки, запуске стартапа и налогообложении», — сказал руководитель московского Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Сервисом «Проверка контрагента», который позволяет убедиться в благонадежности потенциального партнера перед заключением сделки, воспользовались 3700 раз. К услуге «Подготовка налоговой декларации по УСН» предприниматели прибегали более 1900 раз.

Недавно на сайте запустили новый сервис «Интерактивный помощник». Он адресно подбирает меры поддержки для конкретной компании или ИП по ИНН, рекомендует подходящие услуги и программы обучения.

Все онлайн-сервисы и услуги на mbm.mos.ru бесплатны, они доступны после регистрации в личном кабинете. Кроме того, на портале можно подать заявку на получение субсидий, записаться на участие в образовательных проектах и акселераторах.