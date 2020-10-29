Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Московскими онлайн-сервисами для малого бизнеса воспользовались более 30 тыс. раз с начала 2020 года

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе

В 2020 г. онлайн-сервисами на столичном портале mbm.mos.ru воспользовались более 30 тыс раз. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, в список самых популярных вошли услуги «Консультация», «Проверка контрагента» и «Формирование налоговой декларации по УСН».

«На городском портале для малого бизнеса собрано много полезных функций, в том числе более 20 отраслевых сервисов. Они упрощают для предпринимателей различные рутинные процедуры, такие как регистрация фирмы, поиск подходящих помещений и другие. С начала 2020 г. ими воспользовались свыше 30 тыс. раз. Это уже на треть больше, чем за весь прошлый год», — отметила Наталья Сергунина.

Сервисы «Консультация», «Проверка контрагента» и «Формирование налоговой декларации по УСН» оказались среди наиболее востребованных в текущем году.

«За консультациями при помощи специального сервиса представители бизнеса обратились более 3800 раз. Чаще всего у экспертов спрашивали о мерах финансовой поддержки, запуске стартапа и налогообложении», — сказал руководитель московского Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Сервисом «Проверка контрагента», который позволяет убедиться в благонадежности потенциального партнера перед заключением сделки, воспользовались 3700 раз. К услуге «Подготовка налоговой декларации по УСН» предприниматели прибегали более 1900 раз.

Недавно на сайте запустили новый сервис «Интерактивный помощник». Он адресно подбирает меры поддержки для конкретной компании или ИП по ИНН, рекомендует подходящие услуги и программы обучения.

Все онлайн-сервисы и услуги на mbm.mos.ru бесплатны, они доступны после регистрации в личном кабинете. Кроме того, на портале можно подать заявку на получение субсидий, записаться на участие в образовательных проектах и акселераторах.

Другие материалы рубрики

Мегафон покупает онлайн-кинотеатр

CNews - самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме в России. Рейтинг

GitHub превратился в Роскомнадзор: удалены десятки программ для скачивания роликов YouTube. Разработчики нашли хитрый выход из положения

Сбербанк ворвался на рынок доставки лекарств

«Яндекс» и Mail.ru готовы платить властям за госданные о россиянах. Власти не возражают

Российские суды переходят на общение с гражданами через смартфоны

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие планшеты 2020 года: выбор ZOOM

Лучшие фитнес-браслеты 2020 года: выбор ZOOM

Техноблог

Как работают умные датчики протечек воды?

Обзор умных часов Zepp E: стильный аксессуар для спорта

Показать еще

Наука

Графитовые пленки охлаждают гаджеты, не занимая места

Апокалипсис? Бетельгейзе ближе к Земле, чем мы думали

Самое раннее свидетельство существования человека на Аравийском полуострове — следы, которым 120 тысяч лет

Новая форма магнитоэлектрического эффекта — путь к многообещающему способу хранения данных
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам В России создают ситуационные центры с искусственным интеллектом В России создают ситуационные центры с искусственным интеллектом Oracle Online Security Day Oracle Online Security Day CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Oracle Retail Day Online Oracle Retail Day Online