«DатаРу» и «Росплатформа» представят комплексное решение для построения гиперконвергентной платформы

Российский вендор технологических решений и сервисов «DатаРу» и разработчик средств серверной виртуализации и распределенного хранения данных «Росплатформа» объявили о партнерстве. ИТ-компании представят рынку комплексное решение для построения гиперконвергентной (HCI) платформы, состоящее из продуктов «Р-Виртуализация» и «Р-Хранилище» на базе серверов «DатаРу». Об этом CNews сообщили представители «DатаРу»

«Росплатформа» разрабатывает отечественное системное ПО для серверной виртуализации и распределенного хранения данных. Оно может быть развернуто непосредственно на серверном оборудовании без использования отдельных операционных систем. Продукты компании – «Р-Виртуализация» и «Р-Хранилище» – являются альтернативой таким решениям, как VMware vSphere + VSAN, Microsoft Azure Stack и Nutanix, Hyper-V + Storage Spaces Direct. Они включены в реестр российского ПО Минкомсвязи России и подходят для проектов импортозамещения.

«DатаРу» занимается производством оборудования с использованием проверенных мировых технологий. Среди продуктов вендора – серверное и сетевое оборудование, а также СХД. Производство локализовано в России, и решения «DатаРу» могут быть доставлены в сжатые сроки со склада в Москве. В стране находятся и основные линии серверной поддержки вендора.

В результате технологического сотрудничества «Росплатформы» и «DатаРу» ИТ-компании представят рынку комплексное HCI-решение для построения программно-определяемых ИТ-инфраструктур, а также частных и публичных облаков. Продукты вендоров были протестированы на совместимость. По результатам проверки подтвердили бесперебойную и корректную работу ПО «Р-Виртуализация» и «Р-Хранилище» на серверах «DатаРу» ПИ450, ПИ550, ПИ650, ПИ750, ПИ660, ПИ760.

Совместное решение от «DатаРу» и «Росплатформы» подойдет заказчикам из сегмента среднего и крупного бизнеса, которые находятся в процессе миграции ИТ-инфраструктуры на импортонезависимые разработки. Также оно оптимально для клиентов, выстраивающих свой технологический ландшафт с нуля — внедрить ПАК можно быстро, без сложных интеграций и настройки взаимодействия аппаратной и программной части.

«Мы поможем нашим заказчикам внедрить понятный, управляемый и недорогой комплекс, который ничем не уступает большим и дорогостоящим системам, опирающимся на традиционные “закрытые” СХД. Совместное с «DатаРу» решение позволит им сократить затраты на внедрение средств виртуализации и СХД, при этом они смогут сохранить уровень отказоустойчивости платформы, гибкую масштабируемость и высокую производительность. «DатаРу» — надежный российский ИТ-вендор с локализованным производством, что гарантирует своевременные поставки оборудования и полноценное сервисное обслуживание в будущем», — сказал Сергей Члек, управляющий директор «Росплатформы».

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«В процессе построения надежной ИТ-инфраструктуры сегодня как никогда важна опора на импортонезависимые отечественные решения. В «DатаРу» мы постоянно работаем над расширением списка наших технологических партнеров, в сотрудничестве с которыми можем предложить российскому рынку качественные комплексные решения. Совместный с “Росплатформой” комплекс послужит отличной альтернативой зарубежным ИТ-экосистемам, а также позволит нашим клиентам смело планировать технологическое развитие в соответствии с бизнес-целями, без оглядки на текущие трудности с поставками оборудования и ПО», — отметил Михаил Комаров, директор по развитию бизнеса «DатаРу».

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«DатаРу» — российский вендор технологических решений и сервисов. Компания производит серверное и сетевое оборудование, системы хранения данных, решения для высоконагруженных СУБД и бизнес-критичных приложений. Также «DатаРу» предоставляет услуги в области консалтинга по продуктам для обработки Big Data, ERP-решениям и другим бизнес-приложениям, занимается сервисной поддержкой цифрового рабочего пространства и аутсорсингом печати.