Воронов Николай
|31.01.2025
|На российском рынке появился новый цифровой сервис по уходу за животными с применением ИИ 1
|28.01.2008
|Alcatel-Lucent может открыть производство в Нижнем Новгороде 1
Воронов Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
|ННПО им. М.В. Фрунзе - Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В. Фрунзе - Нижегородский завод имени Фрунзе 7 1
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4972 1
|Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 98 1
|Россия - ПФО - Нижегородская область 1883 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52144 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144602 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11248 1
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