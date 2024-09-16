Андрей Грачев назначен техническим директором АО «Компания ТрансТелеКом»

На должность заместителя генерального директора – технического директора АО «Компания ТрансТелеКом» назначен Андрей Грачев. В новой должности он будет отвечать за формирование технической политики компании, планирование инфраструктуры и сетей связи, внедрение единых процессов эксплуатации сетей связи, обеспечение технической поддержки клиентов, разработку новых продуктов и услуг. Об этом CNews сообщили представители «Компании ТрансТелеКом».

Андрей Владимирович Грачев окончил факультет автоматической электросвязи Московского технического университета связи и информатики. Обладает 25-летним опытом в области строительства, развития и эксплуатации сетей связи.

До прихода в «ТрансТелеКом» более 20 лет работал в компании «МегаФон», где прошел путь от старшего инженера до директора по стратегическому планированию инфраструктуры.



«Эффективная работа сетей связи и всей технологической инфраструктуры – основа деятельности «Компании ТрансТелеКом». Приход в нашу команду Андрея Грачева, опытного управленца и высококлассного профессионала, позволит еще более эффективно использовать имеющиеся ресурсы и инструменты, повысить качество сервисов и техподдержки, усилить рыночные позиции Компании ТрансТелеКом во всех сегментах бизнеса», — сказал генеральный директор АО «Компания ТрансТелеКом» Роман Кравцов.