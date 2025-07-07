Компания Guardora (ООО «Криптонейрон») занимается разработкой платформы и алгоритмов для конфиденциальных вычислений, где каждая компания получает возможность использовать сторонние данные для обучения своих моделей, что может дать ей конкурентные преимущества. Guardora зарегистрирована в РФ с офисом в Москве и является членом Реестра добросовестных участников рынка данных Ассоциации больших данных.