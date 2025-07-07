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Guardora Криптонейрон


Компания Guardora (ООО «Криптонейрон») занимается разработкой платформы и алгоритмов для конфиденциальных вычислений, где каждая компания получает возможность использовать сторонние данные для обучения своих моделей, что может дать ей конкурентные преимущества. Guardora зарегистрирована в РФ с офисом в Москве и является членом Реестра добросовестных участников рынка данных Ассоциации больших данных

УПОМИНАНИЯ


07.07.2025 В Лаборатории конфиденциальных вычислений АФТ развернут практический кейс с использованием технологии федеративного обучения от Guardora 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Guardora и организации, системы, технологии, персоны:

АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 187 1
MPC - Secure Multiparty Computation - протокол конфиденциального (многостороннего) вычисления 78 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 868 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21296 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12481 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 716 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1336 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5629 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 474 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7715 1
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5447 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2939 1
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Google gRPC - Система удаленного вызова процедур 28 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 530 1
Товстолип Александр 5 1
Корнеев Глеб 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 150672 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6536 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30582 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49660 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2416 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370525, в очереди разбора - 748882.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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