Подтверждена совместимость веб-сервера Angie Pro с ОС «МСВСфера Сервер 9»

ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) и российский разработчик «Веб-Сервер» подтвердили совместимость операционной системы «МСВСфера Сервер 9» и веб-сервера Angie Pro. Благодаря интеграции этих продуктов заказчики получат новые возможности для развертывания высокопроизводительных и безопасных веб-серверов на базе отечественного ПО.

Специалисты «Инферит ОС» и «Веб-Сервер» провели комплексное тестирование, по результатам которого веб-сервер Angie Pro получил сертификат совместимости с ОС «МСВСфера Сервер 9». Это подтверждает полное соответствие Angie Pro требованиям и стандартам ОС, а также гарантирует стабильность и эффективность работы. Для заказчиков это означает возможность использовать проверенную российскую серверную ОС в связке с современным веб-сервером для организации корпоративных веб-сервисов и сайтов.

ОС «МСВСфера Сервер 9» — это отечественная операционная система на базе ядра Linux, ориентированная на использование в корпоративных информационных системах, российская альтернатива зарубежным серверным ОС уровня Enterprise Linux. Обеспечивает высокий уровень безопасности и производительности. Ее ключевое преимущество — высокая степень совместимости с приложениями и сервисами, работающими на RHEL, CentOS, Oracle Linux и других системах уровня Enterprise Linux. Это значительно упрощает миграцию и позволяет организациям сохранить привычную инфраструктуру при переходе на отечественное ПО. ОС «МСВСфера» включена в реестр российского ПО и является доверенным решением для импортозамещения инфраструктуры.

«Подтверждение совместимости веб-сервера Angie Pro с ОС «МСВСфера Сервер 9» — важный шаг в расширении экосистемы отечественного корпоративного ПО. Наши заказчики получают еще больше возможностей для построения импортонезависимой, производительной и надежной ИТ-инфраструктуры», — отмеил Мурад Мирзоев, директор по развитию «Инферит».

«Проведенные тесты совместимости Angie Pro и операционной системы «МСВСфера» подтверждают большую надежность и универсальность наших решений, учитывая тенденцию перехода на отечественное инфраструктурное ПО в рамках импортозамещения», — отметил Заур Абасмирзоев, генеральный директор «Веб-Сервер».