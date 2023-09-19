Вышли обновления российского веб-сервера с открытым исходным кодом Angie

Компания «Веб-сервер» анонсировала выпуск новой версии российского Веб-сервера с открытым исходным кодом Angie 1.3.0. Обновленная версия включает в себя несколько значимых изменений, которые упрощают конфигурацию и мониторинг сервера. Об этом CNews сообщили представители компании «Веб-сервер».

Одним из главных добавлений является поддержка нескольких паттернов сопоставления URI запроса для одного и того же контекста конфигурации (директива «location»). Это позволяет сократить объем конфигурации и снизить вероятность пользовательских ошибок. Также в новой версии Angie появилась статистика в формате Prometheus, которая упрощает построение систем мониторинга в современной инфраструктуре.

Среди других новшеств: версионирование конфигураций отдельных процессов Веб-сервера, что облегчает задачи мониторинга, поиска и устранения проблем;возможность получения текущей конфигурации сервера через HTTP API.

Два новшества, которые ранее были добавлены в Angie 1.1.0 только для HTTP, теперь стали доступны и в контексте потоковой передачи данных (модуль «stream»): статистика для проксируемых серверов, которая расширяет покрытие функционала Angie метриками; динамическая адаптация списка адресов проксируемых серверов к изменениям в DNS, с учетом SRV-записей, что позволяет быстрее масштабировать сервисы и менять настройки без перерасхода ресурсов.

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Компания «Веб-сервер» — российский разработчик веб-сервера с открытым исходным кодом Angie и его проприетарной версии Angie PRO. Веб-сервер имеет сертификацию совместимости с отечественными операционными системами: «Ред ОС», Astra Linux Special Edition, «Альт» и его ФСТЭК-версии «Альт СП» и был включен в реестр отечественного программного обеспечения (№ 17604). Компания «Веб-сервер» была основана в 2022 г. экс-сотрудниками nginx.