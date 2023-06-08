Компания «Веб-сервер» обновила веб-сервер с открытым исходным кодом Angie

Опубликован релиз новой версии российского веб-сервера с открытым исходным кодом Angie 1.2.0. Разработкой занимается компания «Веб-сервер», основанная в 2022 г. экс-сотрудниками Nginx.

Обновления включают поддержку последней версии HTTP (HTTP/3), накопившихся изменений из репозитория проекта nginx версии 1.25. Кроме того, пользователям Angie стала доступна функция его коммерческой версии Angie Pro: разработчики добавили директиву sticky. Директива позволяет настроить режим привязки сеанса, при котором все запросы, связанные с одним сеансом, перенаправляются на один и тот же сервер, при наличии нескольких бэкендов. Также была реализована поддержка стандартов китайского шифрования.

Как отмечает генеральный директор компании «Веб-сервер» Заур Абасмирзоев, новые обновления позволяют расширить сферу применения российского веб-сервера: «Теперь Angie может бесперебойно работать на высоконагруженных инфраструктурах, требующих более сложных методов балансировки. А возможность поддержки стандартов китайского шифрования позволяет нам выполнить стратегические задачи компании по продвижению продукта на рынке Китая, в том числе на государственном уровне».