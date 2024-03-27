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Веб-сервер Angie получил поддержку ACME

Компания «Веб-Сервер» выпустила новую версию веб-сервера с открытым исходным кодом Angie 1.5.0 и его коммерческую версию Angie Pro 1.5.0.

Одним из ключевых изменений выпусков является добавление модуля http_acme, реализующего поддержку протокола ACME (Automated Certificate Management Environment). Данный модуль упрощает процесс работы с цифровыми сертификатами веб-сайтов, устраняя необходимость в сторонних решениях наподобие EFF Certbot и позволяет Angie не уступать в этом отношении таким решениям как Caddy.

«Встроенная в веб-сервер поддержка ACME позволяет автоматически получать подписанные сертификаты и обновлять их по необходимости, что упрощает настройку и включение TLS-шифрования для работы по протоколу HTTPS, который сейчас используется повсеместно. Больше не потребуется использовать для этого дополнительные, сторонние решения, что сэкономит время наших пользователей и убережет от возможных ошибок, — отметил Валентин Бартенев, руководитель отдела разработки компании-разработчика российского веб-сервера Angie. — На данном этапе модуль ACME реализует самые базовые возможности и обеспечивает работу в простых конфигурациях. В течение года мы планируем расширять поддержку, чтобы предоставить полный спектр возможностей».

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В новой версии Angie Pro также добавлен режим "draining" для проксируемых серверов, что позволяет сохранить привязку сессий при снятии нагрузки с сервера и тем самым обеспечить более плавную работу балансировщика.

Другие улучшения включают в себя: доработки в API статистики, директиву "auto_redirect" для упрощения конфигурации, поддержку «Ред ОС 8», а также добавление модуля OpenTelemetry. Кроме того, в этот выпуск вошли все изменения из недавно вышедшей версии nginx 1.25.4.

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