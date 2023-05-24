Веб-сервер Angie PRO вошел в реестр отечественного ПО

Веб-сервер Angie PRO, созданный бывшей командой Nginx, вошел в реестр отечественного программного обеспечения. Запись о продукте была внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных под номером № 17604. Об этом CNews сообщили представители компании «Веб-сервер».

Сегодня Angie PRO является ключевым компонентом для целых классов программного обеспечения, отнесенных Правительством России к критически важным для развития экономики страны и невоспроизводимых в рамках обычного рыночного механизма — балансировщикам трафика (замена Citrix ADC/Netscaler, Radware, F5 BIG-IP) и системам мониторинга управления сетевой инфраструктуры.

«Включение Angie PRO в Реестр отечественного ПО позволяет заменить иностранные решения в ряде органов государственной власти и госкорпораций страны. Сегодня Angie PRO также тестируют ряд крупных компаний с целью перехода на него в ближайшее время», — сказал генеральный директор компании «Веб-сервер» Заур Абасмирзоев.

Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт» подсветил стратегическое значение Angie для российского рынка. «Этот программный комплекс необходим для перевода ИТ-инфраструктуры на отечественные продукты. Важность этого решения особенно актуальна в свете миграции объектов КИИ, где переход на российское ПО должен быть выполнен в строго установленные сроки. Это значит, что поток клиентов после включения продукта в Реестр российского ПО будет стремительно расти», — отметил эксперт.

По мнению Рустама Рустамова, Angie также может найти свое место на рынке других стран. Эксперт отметил, что в ближайшее время данный веб-сервер станет популярен в государствах, которые целенаправленно хотят снизить зависимость от программного обеспечения западных ИТ-гигантов – в странах СНГ, средней Азии, Африки.

Ранее Angie PRO прошел сертификацию совместимости с операционными системами «Ред ОС», Astra Linux Special Edition и «Альт сервер 10». Таким образом, Angie PRO является единственным продуктом своего класса, подтвердившим совместимость со всеми тремя российскими операционными системами.

До конца 2023 г. запланировано обновление механизмов динамического управления поведением конфигурации Angie PRO без остановки сервера, управления кэшированием данных приложений для построения CDN инфраструктуры, функциональность для работы в кластерном режиме для высоко доступных и высоко производительных конфигураций, поддержка современного протокола HTTP3, и функциональность для передачи видеоконтента, в том числе прямых трансляций, добавлением новых методов балансировки, поддержки ГОСТ шифрования, интеграции с сервисами защиты от кибератак.

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Компания «Веб-сервер» также планирует создание дополнительных приложений в виде единого интерфейса для кластера Angie PRO с метриками на дашборде и визуальным редактором конфигурации всех инсталляций.

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Компания «Веб-сервер» — российский разработчик веб-сервера открытым исходным кодом Angie и его коммерческой версии Angie PRO — HTTP-сервер и обратный прокси-сервер, почтовый прокси-сервер, а также TCP/IP прокси-сервер общего назначения, который реализует функции реверсивного проксирования, мониторинга нагрузки сервера в режиме реального времени, балансировки, мультиплексирования, мультимедиа стриминга, геолокации по IP-адресу, А/В-тестирования.

Angie полностью совместим с веб-сервером Nginx. Таким образом, любой существующий пользователь Nginx может без серьезных затрат и простоя сервисов перейти на Angie PRO.