Система взимания платы «Платон» будет работать стабильнее даже при большой нагрузке

Новый балансировщик сетевого трафика, разработанный «Т1 Сервионикой», является критически важным узлом цифровой инфраструктуры компании «РТ-Инвест Транспортные Системы» (РТИТС), являющейся оператором системы взимания платы «Платон». Он обеспечит высокую производительность и пропускную способность — не менее 10 ГБ/с, скорость — не менее 500 тыс. соединений в секунду. Об этом CNews сообщили представители холдинга «Т1».

РТИТС начал проект по переходу на отечественное решение, так как после ухода с российского рынка западных вендоров прежняя система осталась без лицензионной поддержки. В основе нового продукта — российское ПО из реестра Минцифры и отечественное оборудование, что обеспечивает его полное соответствие требованиям законодательства. Современный балансировщик трафика, благодаря равномерному распределению нагрузки между серверами, снизил риски перегрузки отдельных узлов системы и обеспечил стабильную работу сервисов, включая оплату проезда.

«Т1 Сервионика», как партнер РТИТС по сервисной поддержке, пропилотировала несколько готовых российских решений. Для дальнейшей доработки был выбран продукт на основе ПО Angie Pro. В частности, специалисты настроили аутентификацию ролевой модели, анализ мониторинга производительности и веб-интерфейс. Дополнительным плюсом решения стала совместимость с российскими ОС.

Сейчас продукт уже введен в промышленную эксплуатацию. Его дальнейшую поддержку также будет осуществлять «Т1 Сервионика».

«Подобные комплексные решения очень актуальны для российского рынка. До недавнего времени в этой области работали только крупные иностранные компании, и после их ухода российскому бизнесу потребовались аналоги. Нам удалось предложить продукт, полностью созданный на российских технологиях, соответствующих всем требованиям регулятора, осуществить его тестирование и внедрение, а также наладить поддержку», — отметил Александр Ельцов, генеральный директор «Т1 Сервионика».

«Импортозамещение системы балансировки трафика — очень важный проект. После шести месяцев тестирования мы получили решение, которое не только превосходит прежнее по производительности и надежности, но и позволяет нам самостоятельно развивать его с учетом потребностей бизнеса. Сейчас оно уже работает в промышленном режиме. При этом важно, что проект реализован “под ключ”: за все этапы — подбор ПО и аппаратной части, адаптация, необходимая доработка и поддержка — отвечает единый надежный провайдер, — сказали представители «РТ-Инвест Транспортные Системы».