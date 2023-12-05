Подтверждена совместимость веб-сервера Angie PRO с отечественной операционной системой РОСА «Хром»

Российский разработчик веб-сервера — компания «Веб-сервер», и НТЦ ИТ РОСА подтвердили совместимость операционной системой РОСА «Хром 12 сервер» с веб-сервером Angie PRO, о чем свидетельствует двусторонний сертификат, который подчеркивает высокий уровень совместимости и надежности продуктов. Об этом CNews сообщили представители компании «Веб-сервер».

Сертификат служит доказательством, что веб-сервер Angie PRO отвечает всем требованиям операционной системы РОСА «Хром 12 сервер» и готов к использованию в корпоративных средах.

РОСА Хром – операционная система, созданная на базе собственного репозитория ROSA 2021.1, на котором строятся серверная, десктопная и мобильная ОС. Репозиторий ОС РОСА «Хром» и содержит более 35 тыс. приложений и компонентов. Поддерживает аппаратные платформы x86 и ARMv8, e2k («Эльбрус»), RISC-V. Преимущества ОС включают в себя безопасность, полную локализацию разработки и обслуживания в России, привычную организацию работы для пользователей Windows, среду разработки и сборки программных продуктов ABF, гибкую техническую политику и включение в единый реестр российского ПО Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России под номером 1607.

Совместимость веб-сервера Angie PRO с операционной системой РОСА «Хром 12 сервер» – это еще один шаг в развитии российских технологий и продуктов, которые способны конкурировать с зарубежными аналогами. Компании «Веб-сервер» и НТЦ ИТ РОСА продолжат работу по развитию своих продуктов и расширению их функционала.

Ранее Angie уже прошел сертификацию совместимости с отечественными операционными системами: «Ред ОС», Astra Linux Special Edition, «Альт» и его ФСТЭК-версия «Альт СП», а также был включен в реестр отечественного программного обеспечения (№ 17604).

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Компания «Веб-сервер» — российский разработчик веб-сервера с открытым исходным кодом Angie и его проприетарной версии Angie PRO. Веб-сервер имеет сертификацию совместимости с отечественными операционными системами: «Ред ОС», Astra Linux Special Edition, «Альт» и его ФСТЭК-версия «Альт СП» и был включен в реестр отечественного программного обеспечения (№ 17604). Компания «Веб-сервер» была основана в 2022 г. экс-сотрудниками nginx.

Научно-технический центр информационных технологий РОСА — российский разработчик и поставщик информационных технологий. Компания разрабатывает системное и инфраструктурное программное обеспечение на базе собственного репозитория ROSA 2021.1. В продуктовый портфель входят операционные системы РОСА «Хром», РОСА «Фреш», РОСА «Барий», РОСА «Кобальт» и РОСА «Мобайл», платформа виртуализации ROSA Virtualization, платформы управления операционными системами и гибридной виртуальной инфраструктурой. Продукты компании включены в Реестр отечественного ПО Минцифры России и имеют соответствующие сертификаты ФСТЭК России для работы с конфиденциальной информацией.