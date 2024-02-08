Безопасность конфигураций веб-сервера Angie PRO контролирует X-Config

Компания Spacebit, российский разработчик современных программных продуктов в области информационной безопасности, добавила веб-сервер Angie PRO в перечень ПО, безопасность настроек которого обеспечивает X-Config. Об этом CNews сообщили представители Spacebit.

Система X-Config предназначена для обнаружения и устранения уязвимостей в конфигурационных файлах программного обеспечения. X-Config позволяет выстроить весь процесс управления конфигурациями системного и прикладного ПО от анализа ИТ-инфраструктуры до контроля фактического закрытия выявленных уязвимостей и приведения настроек в соответствие эталонным практикам безопасного конфигурирования и требованиям регуляторов.

Разработанный Spacebit стандарт безопасного конфигурирования для Angie PRO позволит заказчикам автоматизировать контроль за настройками веб-сервера, получать информативные отчеты с приоритизацией выявленных уязвимостей и рекомендациями для их устранения. Благодаря механизму гибкого профилирования ИБ-специалисты могут вносить изменения в стандарт и формировать корпоративные политики безопасного конфигурирования. Использование X-Config значительно повысит уровень информационной безопасности инфраструктуры, транзакции которой обрабатывает, балансирует и проксирует Angie PRO, что особенно актуально для предприятий с КИИ и высоконагруженных инфраструктур.

«На фоне возросшей плотности атак на веб-серверы, безопасность их конфигураций становится одним из базовых элементов кибербезопасности организаций. Учитывая тенденцию перехода на российские аналоги сертифицированного инфраструктурного ПО, разработка стандарта безопасного конфигурирования для веб-сервера Angie PRO является важным аспектом защиты российских инфраструктур», — сказал Валерий Ледовской, менеджер по продукту X-Config компании Spacebit.

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Spacebit — российский разработчик современных программных продуктов в области информационной безопасности. Компания создает эффективные инструменты, помогающие бизнесу и государственным организациям различного масштаба повышать уровень защищенности ИТ-инфраструктуры и автоматизировать процессы управления ИБ. Продукты Spacebit: X-Control — система управления жизненным циклом средств криптографической защиты информации; X-Config — система управления уязвимостями конфигураций информационных ресурсов; SpaceView — система мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности; «Веб-Сервер» — российский разработчик веб-сервера с открытым исходным кодом Angie и его проприетарной версии Angie PRO. Веб-сервер имеет сертификацию совместимости с отечественными операционными системами: «Ред ОС», Astra Linux Special Edition, «Альт» и его ФСТЭК-версия «Альт СП» и был включен в реестр отечественного программного обеспечения (№ 17604). Компания «Веб-Сервер» была основана в 2022 г. экс-сотрудниками nginx.