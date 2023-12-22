Вышли обновления российского веб-сервера Angie PRO

Компания «Веб-Сервер» анонсировала выпуск новой версии российского веб-сервера Angie PRO 1.4.0. Об этом CNews сообщили представители компании «Веб-Сервер».

В модуль HTTP: добавлены очереди запросов к проксируемым серверам — это повышает качество обслуживания. Соответствующие метрики были интегрированы в API статистики. реализован режим обучения для директивы sticky, когда клиентские сессии создаются на основе ответа проксируемого сервера — это позволяет интегрировать механизмы привязки сессий прикладного уровня.

В модуль stream: балансировка нагрузки теперь поддерживает три новых настраиваемых режима учета среднего времени ответа от проксируемых серверов; соответствующие метрики также интегрированы в API статистики. добавились активные проверки проксируемых серверов, расширяющие возможности мониторинга; соответствующие метрики также доступны через API статистики*; В API-интерфейсе конфигурации появилась возможность динамически настраивать, добавлять и удалять проксируемые серверы, а директива state сохраняет все такие изменения в файле, ранее аналогичная функция была добавлена в модуле HTTP.

Кроме того, ряд функций, адаптированные из недавнего выпуска Angie 1.4.0 с открытым исходным кодом, были включены в Angie PRO: добавлена поддержка HTTP/3 для соединений с проксируемыми серверами; теперь серверы и клиенты могут независимо использовать HTTP/1.1, HTTP/2 или HTTP/3; внедрен режим наращивания нагрузки, позволяющий плавно вводить в строй проксируемые серверы, восстанавливающиеся после сбоя; появились директивы для ограничения потоковой передачи MP4 с целью снижения нагрузки на серверную инфраструктуру; была улучшена поддержка балансировки для протокола MQTT, популярного в решениях для интернета вещей (IoT).

Коллекцию пакетов «Веб-Сервер» пополнили два сторонних модуля: auth-ldap, добавляющий LDAP-аутентификацию с поддержкой нескольких серверов, и коннектор для ModSecurity, популярного WAF-средства защиты веб-сайтов от кибератак. «Веб-Сервер» также сертифицировала поддержку системы «РОСА Хром» и выпустили для нее пакеты.

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Ранее «Веб-Сервер» открыла исходный код Console Light, а с этим выпуском обновила консоль до версии 1.2.0.

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Компания «Веб-Сервер» — российский разработчик веб-сервера с открытым исходным кодом Angie и его коммерческой версии Angie PRO. Веб-сервер имеет сертификацию совместимости с отечественными операционными системами: Ред ОС, Astra Linux Special Edition, «РОСА Хром 12 Сервер», «Альт» и его ФСТЭК-версия «Альт СП», а также был включен в реестр отечественного программного обеспечения (№ 17604). Компания «Веб-Сервер» была основана в 2022 г. экс-сотрудниками nginx.