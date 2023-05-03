GlowByte реализовала пилотный проект в «Ингосстрахе» с использованием инструмента Process Mining

GlowByte реализовала пилот по анализу процесса принятия решений по убыткам ОСАГО в компании «Ингосстрах». Основной задачей было оценить применимость инструмента к процессам в страховой компании, определить узкие места, время на обработку задачи и возможности его сокращения.

Данный процесс был выбран по нескольким причинам. Во-первых, он является массовым: в день обрабатывается более 1,1 тыс. задач. Во-вторых, сокращение скорости принятия решения напрямую влияет на удовлетворенность клиента и, как следствие, на его лояльность, что значимо в условиях высокой конкуренции на рынке автомобильного страхования.

По словам Дарьи Шведовой, начальника аналитического отдела департамента урегулирования убытков розничного бизнеса компании «Ингосстрах», несмотря на то, что компания является одной из старейших на рынке страхования с выстроенными зрелыми процессами, постоянные улучшения и совершенствование остаются одним из фокусов внимания.

«Мы с коллегами в пилотном режиме протестировали использование инструмента Process Mining, чтобы понять, какие дополнительные возможности предоставляет данный подход по сравнению с традиционным аудитом процессов. По результатам пилота удалось выяснить, что инструмент позволяет проводить анализ процессов на основании данных автоматизированной информационной системы компании. Мы увидели наиболее частые сценарии и отклонения от нормативного процесса. В частности, решение позволило компании «Ингосстрах» отследить случаи повторного открытия заявок, приводящие к возникновению определенных задержек в процессе урегулирования», – сказала Дарья Шведова.

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«Сотрудничество с компанией «Ингосстрах» в рамках пилотного проекта по использованию инструмента Process Mining позволило нам провести анализ процесса принятия решений по убыткам ОСАГО и выявить потенциал для оптимизации. Мы уверены, что наши рекомендации помогут повысить эффективность работы», – отметила Мария Жмылёва, архитектор по решениям Process Mining GlowByte.