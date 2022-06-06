Чат-бот от CraftTalk: мультиканальная поддержка и постоянная связь с клиентами для «Ингосстраха»

CraftTalk, создатель российской ИИ-платформы для текстовых каналов коммуникации, резидент Фонда «Сколково», раскрывает подробности проекта по созданию чат-бота для клиентской коммуникации «Ингосстраха». Об этом CNews сообщили представители CraftTalk.

В рамках реализации стратегии устойчивого развития «Ингосстрах» развивает мультиканальность для удобства взаимодействия со своими клиентами. На данный момент «Ингосстрах» — единственная в России компания среди крупных страховщиков, оказывающая клиентам поддержку во всех основных мессенджерах (согласно исследованию SDI 360), чтобы каждый застрахованный был на связи с компанией и мог оперативно решить все возникающие вопросы.

Сейчас «Ингосстрах» для ответов клиентам использует платформу CraftTalk, которая позволяет обрабатывать обращения в разных каналах коммуникации. Не важно, откуда поступает сообщение от застрахованного: из чата на сайте компании, в личном кабинете, мобильном приложении, агентском портале или в мессенджерах — «Ингосстрах» в течение нескольких минут обработает запрос и предоставит ответ, или свяжет со специалистом, который поможет решить возникший вопрос.

В своей работе «Ингосстрах» использует сценарные чат-боты во время получения обращения клиента, а его алгоритм представляет собой дерево с большим набором ветвей-сценариев – это дает возможность сразу ответить застрахованному на запрос и получить от него необходимые данные для дальнейшей обработки обращения и решения вопроса. Такие чат-боты обрабатывают типовые запросы клиентов и собирают информацию, таким образом снимая пиковые нагрузки на контактный центр компании.

Чат-бот «Ингосстраха» умеет: приветствовать клиента; задавать уточняющие вопросы в соответствии с заданным сценарием; маршрутизировать обращение в зависимости от тематики вопроса; искать информацию в базе знаний платформы, по ключевым словам; при необходимости соединять с оператором контактного центра для решения вопроса.

Если чат-бот не может ответить на вопрос клиента самостоятельно, он запрашивает всю необходимую информацию и упрощает работу оператора контакт-центра, и сотрудник перед общением с застрахованным уже получает нужные данные. Помимо уточняющих вопросов чат-бот может дополнительно запрашивать документы, необходимые для дальнейшей консультации. Когда оператор получает обращение, он видит весь процесс предварительной обработки запроса. После завершения общения чат-бот обязательно спрашивает оценку качества консультации.

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База знаний чат-бота «Ингосстраха» постоянно пополняется новыми статьями, на основе которых готовятся сценарии для быстрого автоматического ответа клиенту. Чат-бот компании самостоятельно обрабатывает около 20% всех поступающих обращений от застрахованных.

«Мы знаем, как важно получать нужные данные молниеносно, и именно поэтому мы постоянно обновляем чат-бот “Ингосстраха”. С его помощью клиенты могут получить ответ по своему обращению в течение нескольких минут, а если вопрос сложный – то связаться со специалистом контактного центра. Наш чат-бот значительно сокращает нагрузку на сотрудников компании, благодаря чему запросы тщательно обрабатывается и не остаются без ответа. Не важно, куда было написано обращение: в мессенджеры, мобильное приложение или на сайт – чат-бот задаст уточняющие вопросы и переведет его на специалиста “Ингосстраха”, который поможет решить возникающие вопросы с минимальными временными затратами», — отметил директор департамента онлайн бизнеса и развития отношений с клиентами «Ингосстараха» Сергей Мруз.

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CraftTalk – компания, развивающая ИИ-платформу для оказания услуг контакт-центра для текста, работающий в web-чатах, мессенджерах, социальных сетях, e-mail. Система управления знаниями и текстовыми коммуникациями построена на базе технологий искусственного интеллекта. В составе решения: омниканальный чат-ценр, база знаний, чат-боты с ИИ, ИИ-подсказки, система аналитики и мониторинга. Бот на базе ИИ обучается у операторов и полностью обрабатывает 30-85% типичных запросов. В итоге ИИ помогает операторам, повышая скорость и качество поддержки. Особенно эффективно решение может использоваться в компаниях с количеством операторов от трех человек. Платформу CraftTalk уже внедрили крупнейшие контакт-центры, банки и логистические компании. Среди них – «Магнит», банк ПСБ, Neovox, КЦ «Фронт лайн», АО «Россельхозбанк», «Почта России», Московская биржа, Белагропромбанк.