Подтверждена совместимость SpaceVM с серверами «Гравитон С2122ИВ»

Компания «Даком М» (бренд Space) сообщает о получении официального сертификата совместимости между облачной платформой виртуализации SpaceVM и серверами «Гравитон С2122ИВ». Тестовые испытания подтвердили стабильную работу решений и их полную совместимость.

Испытания охватывали ключевые функции SpaceVM, критически важные для построения надёжной виртуализированной ИТ-инфраструктуры. Установка платформы на сервер прошла успешно, были проверены работа гипервизора, корректность и стабильность запуска виртуальных машин, управление виртуальными сетями и интерфейсами, а также выполнение операций клонирования, миграции и восстановления ВМ.

Особое внимание было уделено проверке подсистемы хранения: подтверждена поддержка создания и использования ZFS-пулов на локальных NVMe-дисках сервера в качестве хранилища для виртуальных жёстких дисков, а также стабильность операций переноса между пулами.

Сервер «Гравитон С2122ИВ», оснащённый отечественной материнской платой «Валдай», с поддержкой процессоров Intel Xeon gen.3 полностью соответствует требованиям по производительности и совместимости, предъявляемым к аппаратной платформе при развёртывании SpaceVM. Дополнительно была подтверждена корректная работа механизмов мониторинга аппаратных параметров, включая получение показаний с датчиков, работу IPMI и управление питанием.

«Совместимость SpaceVM с российскими аппаратными платформами — один из ключевых факторов в формировании полностью импортонезависимой ИТ-инфраструктуры. Серверы “Гравитон”, произведённые в России, соответствуют как требованиям реестров, так и реальным эксплуатационным задачам. Мы видим интерес со стороны заказчиков к решениям, в которых как программная, так и аппаратная часть являются отечественными и официально подтверждены на совместимость», — сказал Алексей Мензовитый, директор по продукту SpaceVM.

«Результаты тестов с платформой SpaceVM подтверждают готовность серверов “Гравитон” к эксплуатации в современных виртуализированных средах. Это важный сигнал для заказчиков, выстраивающих свою инфраструктуру на базе российского ПО и оборудования. Мы высоко ценим технологическое сотрудничество с командой Space», — сказал Александр Фильченков, руководитель управления серверных и сетевых систем «Гравитон».

Подтверждение совместимости с сервером российского производства расширяет перечень аппаратных платформ, сертифицированных под развёртывание SpaceVM, и является очередным шагом к формированию полноценных импортонезависимых инфраструктур. В условиях приоритетного перехода на отечественные технологии это даёт заказчикам уверенность в стабильности и поддержке решений при реализации виртуализированных сред на базе российского ПО и оборудования.