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Стариков Александр


УПОМИНАНИЯ


23.07.2025 Positive Technologies помогла устранить уязвимость в системе ВКС Vinteo 1
26.03.2021 «Рикор» начинает экспортные поставки в Казахстан 1
30.09.1999 Московское представительство LG Electronics и компания ДВМ подвели итоги первого этапа продвижения мониторов Flatron на российском рынке 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Стариков Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Рикор Холдинг - Rikor 142 1
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 53 1
Цифровая технология Казахстан 1 1
LG Electronics 3645 1
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 33 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7838 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69518 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30953 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54164 1
BIOS IPMI - Intelligent Platform Management Interface - Интеллектуальный интерфейс управления платформой - BMC - Baseboard Management Controller 83 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1534 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1331 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10173 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 685 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14714 1
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12520 1
LG Flatron - ЖК-телевизоры 13 1
Василенко Сергей 5 1
Секербаев Бахтай 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151179 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52786 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17659 1
Казахстан - Республика 5695 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1996 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 112 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44591 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1520 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2304 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2682 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25091 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5145 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 128 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373641, в очереди разбора - 748530.
Создано именных указателей - 179026.
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