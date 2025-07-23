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Стариков Александр
УПОМИНАНИЯ
Стариков Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Рикор Холдинг - Rikor 142 1
|Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 53 1
|Цифровая технология Казахстан 1 1
|LG Electronics 3645 1
|ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 33 1
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