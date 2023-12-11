ГК «Аквариус» анонсировала новую линейку серверов Aquarius AC на базе процессоров Intel Xeon Scalable 3 поколения

ГК «Аквариус» объявила о расширении модельного ряда серверов собственного производства. Это новое семейство серверов AC, построенных на базе третьего поколения процессоров Xeon Scalable. Модели имеют развитую систему удаленного управления и мониторинга «Командир». Спроектированы с учетом растущих потребностей крупных корпоративных заказчиков и обеспечивают наивысший уровень производительности и надежности, позволяя решать самые ресурсоемкие прикладные задачи.

Серверы семейства AC включает четыре модели: Aquarius T50 D110AC, Aquarius T50 D120AC, Aquarius T50 D212AC и Aquarius T50 D224AC. Подходят для решения таких задач как виртуализация, построение гиперконвергентных и облачных сред, развертывание систем управления базами данных, а также сервисов хранения и обработки информации с удобной функциональностью мониторинга и управления из единой точки.

Все модели имеют развитую систему удаленного управления и мониторинга «Командир», разработанную инженерами ГК «Аквариус». Она позволяет осуществлять интеграцию с системами централизованного мониторинга и управления по современному протоколу Redfish, защищенному SNMPv3 и IPMI 2.0. Это упрощает ежедневные задачи по обслуживанию парка серверов практически любого масштаба и позволяет оптимизировать процессы администрирования, повышает надежность работы бизнес-критических приложений и сервисов и снижает ТСО.

Флагманом новой линейки стал сервер Aquarius Т50 D110AC, который способен реализовывать высокую плотность вычислений в компактном форм-факторе 1U и упростить переход с импортных блейд-решений на отечественные стоечные серверы с сохранением компактности и энергоэффективности. Высокая производительность сервера Aquarius Т50 D110AC достигается за счет поддержки всей линейки процессоров Xeon Scalable третьего поколения, предназначенных для систем с воздушным охлаждением (тепловая расчетная мощность – (TDP) до 270 Вт на процессор), возможности установки до 8 ТБ оперативной памяти DDR4-3200, а также развитой подсистемы ввода-вывода, представленной современными интерфейсами PCI Express Gen4. Также благодаря возможности установки в сервер до двух графических ускорителей данная модель становится привлекательной для решения задач в области машинного обучения и работы с большими данными (AI/ML/DL).

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«Богатый опыт проектирования серверных решений, а также значительные технологические наработки, включая ряд инновационных, позволили инженерам группы компаний «Аквариус» разработать и вывести на рынок новую линейку производительных серверов. Совместимость серверного оборудования с отечественными платформами виртуализации позволяет построить ИТ-инфраструктуру любой сложности, выполняя плавный переход на санкционно-устойчивое системное и прикладное программное обеспечение от российских вендоров», – сказала Ольга Шернек, директор дирекции по продукции группы компаний «Аквариус».

Сервер Aquarius Т50 D110AC внесен в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ЕРРРП) Минпромторга России с присвоенным номером 4746\2\2023. На все решения Aquarius предоставляется базовая трехлетняя гарантия, а также доступны пакеты расширения сервисной и технической поддержки Aqua Care.