«Аквариус» запустил серверы нового поколения на базе Xeon Scalable Gen4/5

Группа компаний «Аквариус» объявила о запуске новых серверов корпоративного уровня на базе процессоров Xeon Scalable Gen4 и Gen5. Основные технологические особенности — увеличенная вдвое пропускная способность шины ввода-вывода (PCI Express Gen5) и поддержка оперативной памяти DDR5 объемом до 8 ТБ. Об этом CNews сообщили представители ГК «Аквариус».

В представленную линейку серверов вошли двухюнитовые модели AQserv T50 D224RS и AQserv T50 D212RS. Новое оборудование рекомендовано в том числе для использования в центрах обработки данных и корпоративной ИТ-инфраструктуре. Серверы ориентированы на задачи виртуализации, построения гиперконвергентной инфраструктуры, развертывания облачных решений, а также на проекты в области анализа данных, машинного обучения и искусственного интеллекта. Для выполнения этих задач архитектура устройств поддерживает установку двух процессоров Xeon Scalable Gen4 и Gen5, а также до 32 модулей оперативной памяти DDR5 и конфигурации с различными накопителями.

Модель AQserv T50 D212RS оснащена комбинированными отсеками под разные типы накопителей, что позволяет оптимизировать их под потребности заказчиков. Также подходит для применения в проектах бизнес-аналитики, управления базами данных и построения программно-определяемых хранилищ. Интерфейс PCIe Gen5 обеспечивает двукратный прирост скорости передачи данных по сравнению с предыдущим поколением, что особенно важно при использовании графических ускорителей, сетевых адаптеров и других периферийных модулей.

Обе модели оснащены системой удаленного управления собственной разработки «Аквариус» (BMC — Baseboard Management Controller) и обеспечивают совместимость с широким спектром отечественных и зарубежных операционных систем и ПО. Оба решения внесены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России.

Олег Прокопчук, руководитель направления серверов ГК Aquarius: «Сейчас на рынке большинство компаний все еще используют серверы на процессорах Gen3, но рынок стоит на пороге перехода — бизнесу нужны более мощные и энергоэффективные решения. Запуск нашего нового сервера для работы на процессорах Gen4 и Gen5, — это возможность для клиентов сразу получить современную платформу, которая обеспечит рост производительности и запас для будущих нагрузок. Мы видим запрос на обновление инфраструктуры и готовы предложить рынку актуальное "железо" здесь и сейчас».