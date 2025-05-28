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Прокопчук Олег


УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 «Аквариус» запустил серверы нового поколения на базе Xeon Scalable Gen4/5 1
22.08.2012 «МегаФон» привез в Россию смартфон от Intel 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Прокопчук Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11948 1
МегаФон 9279 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13225 1
Intel Corporation 12310 1
Microsoft Corporation 24848 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6480 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3906 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3012 1
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 147 1
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SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4899 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21191 1
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24710 1
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Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1420 1
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 362 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 433 1
Apple iPhone 4 787 1
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Samsung Galaxy Nexus 86 1
Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 232 1
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Microsoft Windows 15902 1
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Россия - РФ - Российская федерация 148931 1
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TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 287 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362113, в очереди разбора - 754798.
Создано именных указателей - 175515.
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