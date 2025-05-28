Получите все материалы CNews по ключевому слову
Прокопчук Олег
УПОМИНАНИЯ
|28.05.2025
|«Аквариус» запустил серверы нового поколения на базе Xeon Scalable Gen4/5 1
|22.08.2012
|«МегаФон» привез в Россию смартфон от Intel 1
Прокопчук Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Google LLC 11948 1
|МегаФон 9279 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13225 1
|Intel Corporation 12310 1
|Microsoft Corporation 24848 1
|Кусков Денис 221 1
|Кузьменко Валерия 62 1
|Фечин Михаил 8 1
|Франция - Французская Республика 7897 1
|Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13407 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148931 1
|Индия - Bharat 5538 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362113, в очереди разбора - 754798.
Создано именных указателей - 175515.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.