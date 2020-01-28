G-Core Labs запустила точку присутствия CDN и хостинга в Мумбаи

Компания G-Core Labs, международный провайдер облачных и edge-решений, запустила новую точку присутствия своей глобальной сетевой инфраструктуры в крупнейшем городе Индии – 20-миллионном Мумбаи. Локация в экономической столице страны обеспечивает услуги хостинга на выделенных или виртуальных серверах, а также дополняет глобальную архитектуру сети доставки контента компании с одним из лучших на местном рынке показателей отклика в 30 мс (по данным независимой международной аналитической системы Citrix).

«G-Core Labs продолжает развитие своей международной инфраструктуры, открывая важную для наших клиентов точку присутствия в Индии, второй по численности населения стране мира и одном из самых быстрорастущих онлайн-рынков. Уже сегодня здесь более 560 млн активных интернет-пользователей, что составляет 43% населения, а к 2021 г. их число должно превысить 600 млн. Индийская аудитория очень восприимчива к электронной торговле, активно играет в игры, смотрит фильмы и пользуется различными интернет-сервисами, поэтому в лидерах здесь будет тот бизнес, чьи онлайн-ресурсы работают бесперебойно и максимально быстро. И мы можем в этом помочь», – отметил Дмитрий Самошкин, вице-президент по продуктам G-Core Labs.

Услуги доставки контента компании будут пользоваться спросом у любого бизнеса, развивающегося в онлайне, имеющего в Индии клиентов или аудиторию и желающего работать без задержек, в том числе у поставщиков игр и развлекательного контента, средств массовой информации, интернет-ритейла, финансового сектора, дейтинговых сервисов и др.

Точка присутствия расположена в сертифицированном дата-центре класса Tier III, гарантирует скорость доступа к выделенному или виртуальному серверу в 200 Мбит/c.

В выделенных и виртуальных серверах G-Core Labs реализована функциональность автоматической установки наиболее популярных операционных систем (ОС) (Windows и Unix), инсталлирующихся при заказе сервера, что значительно экономит время на развертывание системы. Также предусмотрена возможность подключения своего ISO-образа и самостоятельной установки необходимой ОС. Все сервера G-Core Labs защищены от DDoS-атак с помощью технологии G-Core Labs по интеллектуальной фильтрации сетевого трафика

В выделенных серверах компании обеспечен постоянный бесплатный доступ к их IPMI (Intelligent platform management interface, интеллектуальный интерфейс управления платформой), позволяющий даже в случае нештатной ситуации оперативно решить любой вопрос с хостингом в удаленном формате.