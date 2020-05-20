Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Интеграция
Виктория Лубнина, «Азбука вкуса»: Мы верим в тотальную автоматизацию бухгалтерского и налогового учета
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

G-Core Labs открывает новую точку присутствия хостинга и CDN в Сингапуре

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

G-Core Labs открывает точку присутствия в Сингапуре. Локация предлагает заказчикам защищённые выделенные и виртуальные серверы, а также услуги по быстрой доставке контента со средним временем отклика в 30 мс (по данным аналитической системы Citrix).

«Являясь признанным мировым экономическим центром, Сингапур активно развивает в т.ч. инфраструктуру интернета и сетей связи: более 93% из 5,8 млн жителей здесь регулярно выходят в сеть, а по скорости фиксированного и мобильного интернета город-государство занимает 1 и 2 места в мире соответственно (около 191 Мбит/с и 61 Мбит/с). Сингапурцы активно смотрят видео, общаются в социальных сетях, покупают в онлайне, в т.ч. продукты питания, электронику и товары индустрии красоты. Новая локация G-Core Labs будет востребована как в самом Сингапуре, так и в соседнем Китае, а также среди азиатских, европейских и американских компаний, стремящихся к эффективной работе на местном и региональном рынках», - отметил Андре Рейтенбах, управляющий директор G-Core Labs.

Хостинг и точка CDN будут пользоваться спросом у телекоммуникационных и вещательных компаний, СМИ, стриминговых сервисов, разработчиков и издателей видеоигр, онлайн-ритейла, поставщиков облачных сервисов, банковского сектора и др. компаний.

Серверы G-Core Labs располагаются в сертифицированном дата-центре класса Tier III. Для каждого выделенного сервера бесплатно предоставляются 5 Тб трафика.

В выделенных и виртуальных серверах G-Core Labs реализован функционал автоматической установки наиболее популярных операционных систем (ОС) (Windows и Unix), инсталлирующихся при заказе сервера, что значительно экономит время на развёртывание системы. Также предусмотрена возможность подключения своего ISO-образа и самостоятельной установки необходимой ОС. Все серверы G-Core Labs защищёны от DDoS-атак с помощью уникальной технологии G-Core Labs по интеллектуальной фильтрации сетевого трафика.

В выделенных серверах компании обеспечен постоянный бесплатный доступ к их IPMI (прим. - аббр. от intelligent platform management interface, пер. - интеллектуальный интерфейс управления платформой), позволяющий даже в случае нештатной ситуации оперативно решить любой вопрос с хостингом в удалённом формате.

Другие материалы рубрики

В России разработали бесконтактный контроль защиты медиков инфекционных отделений

В 2020 г. рухнут все сегменты ИТ. Кроме облачных сервисов

«Магнит» переманил из Lamoda команду ИТ-топ-менеджеров во главе с основателем компании

МВД проектирует мегаЦОД. Возможно на российских процессорах

МТС купит на 14 миллиардов «железо» для «закона Яровой» у сестринской компании

ФНС потратит 9,5 миллиарда, чтобы усилить системы на «железе» и ПО Oracle. Российское просят не предлагать

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной системы видеонаблюдения IMOU Cell Pro KIT

Телевизоры со Smart TV до 40 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие умные весы с диагностикой: хиты продаж

Лучшие широкоформатные мониторы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Разработан новый способ производства транзисторов атомного масштаба

Zoom-истощение — новый бич современности

Суперманевренный дрон копирует комара

Новому реактивному двигателю не нужно топливо
Показать еще
Технология месяца

Почему российские компании переходят на новую Exadata X8M

Алексей Курочка

директор Oracle Systems в России и СНГ

Персона месяца

44-ФЗ убивает прогресс на ИТ-рынке и приводит к его монополизации

Михаил Петров

CDTO Счетной палаты

Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: в чем роботы могут заменить людей в банках