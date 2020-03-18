G-Core Labs запустила новый американский хостинг в Ашберне

G-Core Labs, международный провайдер облачных и edge-решений, объявила о расширении присутствия в США с открытием новой точки своего хостинга в Ашберне, штат Виргиния. Новая локация уже демонстрирует одну из лучших на местном рынке связностей со средним временем отклика в 26 мс (по данным независимой аналитической системы Citrix). Также инфраструктура в Ашберне является частью глобальной сети доставки контента компании.

«Развитие нашей сети хостинга на родине интернета открывает новые возможности выбора для компаний и команд, которые хотят иметь собственный выделенный сервер в Северной Америке с качественным оборудованием и круглосуточной поддержкой. Наши серверы располагаются в сертифицированном дата-центре класса Tier III, и мы гарантируем скорость доступа не менее 200 Мбит/c», – сказал Андре Рейтенбах, управляющий директор G-Core Labs.

Также инфраструктура в Ашберне является одной из опорных точек присутствия международной сети доставки контента G-Core Labs. Это позволяет любым компаниям, развивающим свой бизнес в онлайне, обеспечивать премиальный опыт взаимодействия американской аудитории с сайтами, сервисами и онлайн-трансляциями, доставляя конечным пользователям даже самый тяжелый контент за доли секунды.

В выделенных и виртуальных серверах G-Core Labs реализована функциональность автоматической установки наиболее популярных операционных систем (ОС) (Windows и Unix), инсталлирующихся при заказе сервера, что значительно экономит время на развертывание системы. Также предусмотрена возможность подключения своего ISO-образа и самостоятельной установки необходимой ОС. Все сервера G-Core Labs защищены от DDoS-атак с помощью технологии G-Core Labs по интеллектуальной фильтрации сетевого трафика

В выделенных серверах компании обеспечен постоянный бесплатный доступ к их IPMI (Intelligent platform management interface, «интеллектуальный интерфейс управления платформой»), позволяющий даже в случае нештатной ситуации оперативно решить любой вопрос с хостингом в удаленном формате.

Глобальная архитектура сети доставки контента G-Core Labs, расположенная на 5 континентах, создана экспертами по высоконагруженным системам. Сегодня она включает более 60 точек присутствия, свыше 5 тыс. партнеров по пирингу, более 300 кеш-серверов, а суммарная емкость сети составляет свыше 10 Тбит/с.