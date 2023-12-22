В «Ситилинке» стартовали продажи обновленной PlayStation 5 Slim

Обновленная версия игровой консоли PlayStation 5 Slim от Sony уже в продаже в интернет-магазине и розничной сети «Ситилинка». Новинка сохранила узнаваемый дизайн-код, но изменила концепцию и обзавелась уменьшенным корпусом. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Одним из главных и заметных изменений обновленной консоли стало снижение веса и размеров обеих версий приставки. Корпус PlayStation 5 с дисководом стал меньше на 18% и «похудел» на 700 грамм (прежняя версия CFI-1200 весила 3,9кг). Габариты новой версии PS5 Digital Edition уменьшились на 24% в сравнении с предыдущим поколением, а вес теперь составляет 2,6 кг, вместо 3,4 кг ранее. Другое конструктивное отличие от классической PS5 — съемный дисковый привод. Благодаря нововведению пользователи могут без дополнительных инструментов установить привод для расширения возможностей «цифровой» консоли. С точки зрения внешнего вида изменения коснулись и дизайна консоли, боковые панели теперь разделены на четыре сегмента, каждый из которых в будущем можно будет заменить и тем самым кастомизировать приставку.

В «Ситилинке» стартовали продажи обновленной PlayStation 5 Slim

Технические характеристики претерпели минимальных изменений, но все они со знаком «плюс». Объем внутреннего накопителя SSD увеличился с 825 Гб до 1 Тб. Дополнительное пространство позволит устанавливать большее количество игр и мультимедийного контента на консоль. С фронтальной части PlayStation 5 Slim разъем USB Type-A был заменен на более современный интерфейс USB Type-C. На задней части корпуса изменений нет, пользователям по-прежнему доступны два USB Type-A версии 3.1 Gen 2, Ethernet и HDMI версии 2.1, разъем подключения питания.

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