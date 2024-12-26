Российского «убийцу» Xbox и PS5 соберут на отечественных процессорах, которые не производятся в России – нет заводов

Первую в истории российскую игровую консоль построят на отечественном процессоре семейства «Эльбрус». В России они не производятся – нет современных заводов, а единственный их зарубежный поставщик разорвал все контракты с российскими клиентами. Сроков релиза у приставки нет.

Российская снаружи и внутри

Отечественная игровая консоль, призванная заменить собой японские PlayStation и американские Xbox всех поколений, будет построена на процессоре семейства «Эльбрус», сообщил в своем Telegram-канале депутат Антон Горелкин. «Эльбрусы» создает российская компания МЦСТ, но в пределах страны они не производятся – имеющиеся в России заводы не способны выпускать микросхемы по актуальным топологиям. Эти CPU выпускались на фабриках тайваньской TSMC, но она не обслуживает российских клиентов с февраля 2022 г.

Также Горелкин отметил, что внутри консоли, помимо центрального процессора, будут и другие компоненты российского производства, но не уточнил, какие именно. Вопросы вызывает в первую очередь «российскость» накопителя – в стране не выпускаются ни жесткие диски, ни тем более современные модули флеш-памяти.

Напомним, что создать российскую игровую консоль в марте 2024 г. поручил Президент России Владимир Путин. К моменту выпуска материала мировой и российский рынки игровых приставок были поделены между компаниями Microsoft (Xbox) и Sony (PlayStation).

С прошивкой пока не определились

Горелкин написал, что управляться российская приставка будет исключительно отечественной операционной системой. Но если с процессором или, по крайней мере, с его серией, потому что «Эльбрус» – это целое семейство CPU, авторы проекта определились, то с программной составляющей – еще нет.

Фото: miram Oh / Unsplash Сроков релиза у консоли нет, ее дизайн не раскрывается

Горелкин отметил, что в настоящее время создатели консоли выбирают между системами «Аврора» и «Альт Линукс», у которых не только разные разработчики, но и разные сферы применения. Так, «Аврора» – это мобильная ОС компании «Открытая мобильная платформа», принадлежащая «Ростелекому» и ориентированная на использование в планшетах и смартфонах. Под нее написано менее 100 приложений за ее девятилетнюю историю, но есть платная поддержка Android-приложений.

«Альт Линукс» – настольная ОС компании «Базальт СПО». Как и в подавляющем большинстве современных дистрибутивов Linux, здесь имеется поддержка WINE, то есть имеется возможность запуска программ и видеоигр, написанных для Windows – самой главной игровой платформы в мире.

Слишком много желающих

Создать первую в истории российскую игровую консоль хотят очень многие. Некоторые проекты уже якобы почти готовы, но их «российскость» находится на околонулевой отметке.

К таким относится игровая консоль PlaySpace, разработанная в Донском государственном техуниверситете. В марте 2024 г. CNews писал, что это всего лишь очень дорогой клон очень дешевого китайского компьютера на Windows 10 – разработчики хотели просить за нее 47 тыс. руб. Китайский неттоп, с которого она была скопирована, на тот момент стоил 17 тыс. руб. Эта история получила широкий резонанс в российском сегменте интернета.

В апреле 2024 г. CNews писал, что принадлежащая «Ростелекому» компания «Открытая мобильная платформа» предлагала свою ОС «Аврора» в качестве программного обеспечения для разрабатываемой по поручению Президента российской игровой приставки.

Для превращения «Авроры» в игровую платформу у компании ОМП, по мнению ее генерального директора Павла Эйгеса, есть весь необходимый набор инструментов.

В мае 2024 г. выяснилось, что над своей версией российской игровой приставки работает компания НТЦ ИТ «Роса» – она разрабатывает портативную игровую консоль и софт для нее. НТЦ ИТ «Роса» – это компания бывшего министра связи Леонида Реймана.

Так кто же разработчик

В июне 2024 г. Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) России приступило к поискам разработчиков отечественной игровой приставки. Там отметили, что пока определяют потенциальных производителей, а также необходимые для выпуска консоли ресурсы и меры поддержки. Какие компании интересуются разработкой консоли, в ведомстве не раскрыли.

Спустя более полугода, 25 декабря 2024 г. депутат Антон Горелкин написал в своем Telegram-канале: «Разработкой бизнес-модели, концепции и конкурентных преимуществ будущей консоли поручено заниматься фонду «Сколково». Надеюсь, коллеги отнесутся к этой задаче со всей ответственностью и придумают что-то действительно прорывное».

Также Горелкин добавил: «Всем очевидно: процессоры "Эльбрус" еще не на той ступени развития, чтобы обеспечить равноценную конкуренцию с PS5 и Xbox, а значит, решение должно быть нестандартным».