Власти ищут разработчика и производителя российской игровой приставки

Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) России начал поиск разработчиков отечественной игровой приставки. Пока там определяют потенциальных производителей, а также необходимые для выпуска консоли ресурсы и меры поддержки.

Активный поиск разработчика отечественной консоли

Минпромторг России начал поиск разработчиков отечественной игровой приставки, рассказали в середине июня 2024 г. изданию РБК в пресс-службе ведомства. Там отметили, что пока определяют потенциальных производителей, а также необходимые для выпуска консоли ресурсы и меры поддержки. Какие компании интересуются разработкой консоли, в ведомстве не раскрыли.

По информации РБК, в России уже есть необходимые для доставки игр сервисы — например, VK Play от «Вконтакте» и «Плюс Гейминг» компании «Яндекс». Указанные платформы позволяют отечественным и иностранным правообладателям осуществлять публикацию видеоигр для их распространения среди пользователей, а также обеспечивают удаленное использование видеоигр на различных платформах.

Unsplash - Jeshoots.com Минпромторг начал поиск разработчика отечественной игровой приставки

Опрошенные РБК эксперты не увидели ни экономической, ни технологической целесообразности в разработке российской консоли. Представитель «Триколора» Николая Орлова заявил о том, что приставка - это просто «железка», главная задача - разработать сервис, из-за которого ее будут покупать. Орлов добавил, что создание такого сервиса потребует значительных инвестиций, сам «Триколор» мог бы за это взяться при наличии крупных заказчиков. Что проект реализуем только при существенном субсидировании со стороны государства без требования возврата инвестиций.

Поручение президента страны

В конце марта этого года на сайте Кремля был опубликован перечень поручений президента Владимира Путина правительству по итогам прошедшего в январе совещания по социально-экономическому развитию Калининградской области. В одном из пунктов говорилось следующее: «Рассмотреть вопрос об организации производства стационарных и портативных игровых приставок и игровых консолей, а также о создании операционной системы (ОС) и облачной системы доставки игр и программ конечным пользователям (геймерам)».

Во время «Игр будущего», проходивших в Казани с 21 февраля по 3 марта, бывший футболист, а ныне гендиректор по спортивному развитию ФК «Зенит» Андрей Аршавин обратил внимание президента России на то, что в новых версиях популярной серии компьютерных игр FIFA нет возможности играть за российскую команду. После этого экс-капитан сборной России попросил главу государства оказать содействие в создании отечественного игрового футбольного симулятора.

Поручение Путина о производстве отечественных игровых приставок и видеоигр направлено на создание в России собственной игровой индустрии, заявил после публикации поручений пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его мнению, отечественный производитель станет альтернативой зарубежным разработчикам, которые покинули российский рынок. Песков рассказал также о том, что об этом неоднократно говорилось на совещаниях с участием президента России. И, конечно, это касается не только футбольного симулятора FIFA.

Ограничения от зарубежных партнеров

Компания Microsoft, которая выпускает игровые консоли Xbox, приостановила продажи новых продуктов и предоставление услуг клиентам в России в марте 2022 г. после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. В тот же год, аналогичное решение приняла компания Sony, выпускающая игровые приставки PlayStation, ограничения коснулись не только импорта приставок в Россию, но и работы магазина PlayStation Store на территории страны. В апреле 2023 г. Microsoft пошла дальше и прекратила предоставлять гарантийное обслуживание игровых консолей Xbox в России.

Unsplash - Nikita Kostrykin PlayStation 3 (PS3)

В беседе с «Ведомостями» эксперты в России поясняли, что после неопределенного состояния 2022 г., в 2023 г. рынок видеоигр в стране стал восстанавливаться, в том числе благодаря параллельному импорту и отлаженным цепочкам поставок. По данным «М.Видео-Эльдорадо», по итогам 2023 г. продажи игровых консолей в России выросли в два раза, до 1,3 млн устройств в натуральном выражении. По данным «Яндекс Маркета», в 2023 г. число проданных консолей выросло в 2,7 раз по сравнению с 2022 г. В Avito отметили, что продажи новых товаров в категории игровых приставок увеличились на 34%, подержанных - на 13%, всего за год было зафиксировано приблизительно 1,25 млн сделок по покупке консолей.

Хронология игровых консолей

Magnavox Odyssey - это корень, с которого начинаются все домашние консоли, а именно в 1972 г. Первая коммерческая домашняя игровая приставка Magnavox Odyssey была разработана командой под руководством «отца видеоигр» и была способна отображать три квадратные точки и одну строку в монохромном черно-белом режиме. По сути, PONG. Тем не менее, если бы не Magnavox Odyssey, игровых домашних консолей могло бы и не быть, если бы не его выпуск.

В 1976 г. появилась первая система The Fairchild Channel F, в которой использовались сменные картриджи. Система стала революционной платформой, которая открыла двери для продления срока службы консолей на долгие годы. Ведущий инженер Джерри Лоусон (Jerry Lawson), основанный на микропроцессоре Intel 8080 и сменных платах, предложил Fairchild платформу для лицензирования этой технологии. Хотя для платформы существовала лишь небольшая официально выпущенная библиотека, самодельная разработка продолжается и по сей день с выпуском The Arlasoft Collection в 2022 г., что подчеркивает значимость вклада платформы в историю игр для возможности будущих дополнений к программному обеспечению (ПО).

В 1977 г. первая по-настоящему ведущая игровая платформа Atari 2600, сделала Atari незаменимым помощником в гостиной. Хоть и не первый, 2600 сделал сменные картриджи нормой и концепцией разработки расширяющейся библиотеки ПО на базе одной микропроцессорной платформы. Благодаря 2600 в Pac-Man, Space Invaders и Asteroids теперь можно играть прямо дома.

В 1985 г. появилась NES - это платформа, которая в одиночку спасла игровую индустрию и одновременно сделала видеоигры духом поп-культуры. Хотя NES действительно познакомила мир с большинством современных концепций игр, с которыми игроки и сегодня знакомы, такие как 2D-платформеры, ролевые игры и приключенческие игры - Super Mario Bros., Kirby's Adventure, Ninja Gaiden.

В 1989 г. система, благодаря которой Sega стала общеизвестной в США, была основана на аркадной плате System 16, основанной на процессоре Motorola 68000 и чипе Zilog Z80 для отдельного звукового контроллера. Популяризируя термин «взрывная обработка», Sega Genesis была способна к быстрому масштабированию спрайтов, что отличало ее от конкурентов. Благодаря библиотеке, в которой рассказывается о появлении Sonic The Hedgehog, а также определяющим жанр играм 1990-х гг. в Streets of Rage 2, Castlevania Bloodlines и Aladdin.

В 1995 г. сложная по архитектуре и перепроектированная по аппаратному обеспечению, Sega Saturn была одновременно мощной 2D-машиной и с адекватным по цене 3D-процессором. Имея двухпроцессорную архитектуру и восемь процессоров, Sega Saturn представляла трудности для разработчиков, но при правильном использовании могла выпускать одни из лучших игр своего поколения, включая техническое чудо в виде порта Virtua Fighter 2, Virtua Cop и Virtual. Ее 2D-библиотека не имела себе равных, включая Street Fighter, Street Fighter Alpha 3 и Vampire Savior.

В 2000 г. самая успешная консоль всех времен изначально привлекала внимание своим процессором Emotion Engine, который позволял Playstation 2 (PS2) создавать одну из самых реалистичных на то время графику. PS2 с возможностью DVD-ROM имела больше мощности и памяти для игр, чем ее предшественница, и перенесла свои популярные франшизы в следующее поколение. Первые игры, такие как Jak & Daxter, Sly Cooper, Ico и Shadow of the Colossus, а также великолепная эксклюзивная поддержка сторонних разработчиков таких блокбастеров, как Tekken Tag и Final Fantasy X-XII, и скрытые жемчужины, такие как Mr. Mosquito и Katamara Damacy, сделала PS2 консолью, которую выбирают геймеры для самых разных игр.

В 2001 г. самая мощная консоль на момент выпуска, Microsoft Xbox, рекламировала 32-битный процессор Intel Pentium III с частотой 733 МГц и 64 МБ унифицированной памяти DDR SDRAM, что эквивалентно некоторым из лучших сборок персонального компьютера (ПК) того времени. Стандартизируя уникальные функции, которые станут основой будущих поколений, такие как встроенный жесткий диск и возможность широкополосного доступа в интернет. Хотя система в основном известна запуском серии игр Halo, ее библиотека содержала множество примечательных релизов, среди которых можно отметить выпуски Sega AAA Panzer Dragoon Orta, Outrun 2006, House of the Dead 3 и других. Xbox заложил основу для бренда как предназначения для заядлых геймеров.