«М.Видео-Эльдорадо» снизила цены на PlayStation 5 Pro

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, снизила цены на Sony PlayStation 5 Pro в период предновогодних распродаж. Теперь новинка доступна в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» по цене 124999 руб. – на 5 тыс. рублей дешевле, чем в период предзаказа и первых дней продаж. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

PlayStation 5 Pro вызвала большой интерес у отечественных геймеров – предзаказы в 3,2 раза превысили ожидания. При этом большая часть покупателей уже получила свои консоли, оформленные на этапе предзаказа. Кроме того, устройство стало доступно для покупки в розничных магазинах и онлайн каналах продаж уже 14 ноября 2024 г., через неделю после мирового старта продаж.

Руководитель департамента «Развитие игр и игрового сообщества» группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Мезин: «В первые дни розничных продаж была распродана вся стартовая партия PlayStation 5 Pro – это свидетельствует о высоком интересе отечественных геймеров к новинке. Мы наладили регулярные поставки новой консоли и приняли решение снизить цену на консоль и дисковый привод в период предновогодних распродаж. Благодаря новым поставкам мы уже развозим новинку в большее количество наших магазинов; на этой неделе консоль по новой цене станет доступна для интернет-заказа с самовывозом практически из любого города присутствия «М.Видео-Эльдорадо». Прогнозируем, что спрос на нее будет только расти перед новогодними праздниками».

Новая консоль от Sony получила улучшенный процессор AMD Zen 2 с 16 потоками и тактовой частотой 3,5 ГГц, который может работать со скоростью до 3,85 ГГц. Графический чип построен на архитектуре RDNA 3 и обладает производительностью 33,5 Тфлопс – прежде была RDNA 2 и всего 10,3 Тфлопс. Оперативная память GDDR6 осталась на прежнем уровне – 16 ГБ, но ее скорость выросла до 18 Гбит/с (у обычной модели – 14 Гбит/с). В два раза увеличился и объем SSD-накопителя – 2 ТБ против 1ТБ у предыдущего поколения консоли.

По данным производителя, улучшенные технические характеристики позволили повысить рендеринг в играх на 45%. Теперь пользователи могут запускать игры с увеличенной частотой кадров в секунду в режиме «Качество» в разрешении 4К.

PlayStation 5 Pro оснащена улучшенной системой охлаждения, которая позволяет играть в требовательные игры на максимальных настройках графики без перегрева и с минимальным уровнем шума. Кроме того, PS5 Pro поддерживает все существующие аксессуары и геймпады для PlayStation 5, в том числе и шлем виртуальной реальности PlayStation VR2.

Также снижены цены и на привод для PS5 Pro – с 24999 руб. до 22999 руб.