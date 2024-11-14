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«М.Видео-Эльдорадо» открыла продажи Sony PlayStation 5 Pro

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявила о старте продаж новейшей приставки Sony PlayStation 5 Pro, стоимость консоли в магазинах сети составляет 129999 руб., поставляется с официальной гарантией на 1 год.

Новая консоль Sony получила улучшенный процессор AMD Zen 2 с 16 потоками и тактовой частотой 3,5 ГГц, который может работать со скоростью до 3,85 ГГц. Графический чип построен на архитектуре RDNA 3 и обладает производительностью 33,5 Тфлопс — прежде была RDNA 2 и всего 10,3 Тфлопс. Оперативная память GDDR6 осталась на прежнем уровне — 16 ГБ, но её скорость выросла до 18 Гбит/с (у обычной модели — 14 Гбит/с). В два раза увеличился и объем SSD-накопителя — 2 ТБ против 1 ТБ у предыдущего поколения консоли.

По данным производителя, улучшенные технические характеристики позволили повысить рендеринг в играх на 45%. Теперь пользователи могут запускать игры с увеличенной частотой кадров в секунду в режиме «Качество» в разрешении .

PlayStation 5 Pro оснащена улучшенной системой охлаждения, которая позволяет играть в требовательные игры на максимальных настройках графики без перегрева и с минимальным уровнем шума. Кроме того, PS5 Pro поддерживает все существующие аксессуары и геймпады для PlayStation 5, в том числе, и шлем виртуальной реальности PlayStation VR2.

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В новой консоли отсутствует дисковый привод, однако игроки, предпочитающие физические копии игр и фильмов на дисках не забыты. Привод продается отдельно и подходит как для новой Pro версии консоли, так и для Slim версии базовой PlayStation 5. Стоимость привода в магазинах сети составляет 24999 руб.

Руководитель департамента «Развитие игр и игрового сообщества» группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Мезин сказал: «Мы рады объявить о том, что привезли Sony PlayStation 5 Pro в Россию первыми среди крупных ритейлеров, всего через несколько дней после мирового старта продаж. Игровые консоли этого бренда традиционно очень популярны в РФ – предшественница новинки по итогам 9 месяцев нынешнего года заняла 70% от всего российского рынка консолей. Количество предзаказов на PS5 Pro превысило наши ожидания более, чем в 3 раза. Новая консоль уже получила высокие оценки технических специалистов. Мы ожидаем, что спрос на PS5 Pro будет только расти перед новогодними праздниками, а в следующем году драйверами продаж приставки станут крупные игровые релизы, такие как GTA VI и Death Stranding 2: On the Beach, которые благодаря техническим особенностям PS5 Pro предоставят ее владельцам лучшие графику и производительность».

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