Представлена лимитированная коллекция PS4 в дизайне игры «Одни из нас: Часть II»

Playstation представил лимитированную коллекцию устройств, посвященную игре «Одни из нас: Часть II» – специальный комплект, в который входят уникальная консоль Playstation 4 Pro с матовым покрытием и выгравированной знаменитой татуировкой Элли в виде папоротника, ограниченное издание беспроводного контроллера Dualshock 4, физическая копия игры «Одни из нас: Часть II», а также цифровые материалы, включая динамическую тему для Playstation 4, аватары и многое другое.

Комплект поступит в продажу одновременно с выходом игры 19 июня 2020 г.

Геймерам также будет доступно ограниченное издание беспроводной гарнитуры с матовым покрытием в расцветке «Черный стальной» и контрастными темно-красными чашечками, украшенной изображением папоротника и логотипом «Одни из нас: Часть II».

Кроме того, в честь выхода уникальной коллекции гаджетов Playstation объявляет конкурс с возможностью выиграть одну из десяти лимитированных Playstation 4 Pro «Одни из нас: Часть II» для всех желающих.

Для участия в конкурсе необходимо: оформить предзаказ на стандартное или расширенное цифровое издание игры «Одни из нас: Часть II» в Playstation Store (игрокам, оформившим предзаказ в PS Store ранее, необходимо просто зарегистрироваться на странице конкурса); заполнить заявку на странице конкурса и выполнить задание до 18 июня включительно.

«Одни из нас: Часть II» – продолжение культовой приключенческой игры 2013 г., которое выйдет 19 июня 2020 г. эксклюзивно на платформе Playstation.