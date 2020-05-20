Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Интеграция
Виктория Лубнина, «Азбука вкуса»: Мы верим в тотальную автоматизацию бухгалтерского и налогового учета
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Представлена лимитированная коллекция PS4 в дизайне игры «Одни из нас: Часть II»

Техника

Playstation представил лимитированную коллекцию устройств, посвященную игре «Одни из нас: Часть II» – специальный комплект, в который входят уникальная консоль Playstation 4 Pro с матовым покрытием и выгравированной знаменитой татуировкой Элли в виде папоротника, ограниченное издание беспроводного контроллера Dualshock 4, физическая копия игры «Одни из нас: Часть II», а также цифровые материалы, включая динамическую тему для Playstation 4, аватары и многое другое.

Комплект поступит в продажу одновременно с выходом игры 19 июня 2020 г.

Геймерам также будет доступно ограниченное издание беспроводной гарнитуры с матовым покрытием в расцветке «Черный стальной» и контрастными темно-красными чашечками, украшенной изображением папоротника и логотипом «Одни из нас: Часть II».

Кроме того, в честь выхода уникальной коллекции гаджетов Playstation объявляет конкурс с возможностью выиграть одну из десяти лимитированных Playstation 4 Pro «Одни из нас: Часть II» для всех желающих.

Для участия в конкурсе необходимо: оформить предзаказ на стандартное или расширенное цифровое издание игры «Одни из нас: Часть II» в Playstation Store (игрокам, оформившим предзаказ в PS Store ранее, необходимо просто зарегистрироваться на странице конкурса); заполнить заявку на странице конкурса и выполнить задание до 18 июня включительно.

«Одни из нас: Часть II» – продолжение культовой приключенческой игры 2013 г., которое выйдет 19 июня 2020 г. эксклюзивно на платформе Playstation.

Другие материалы рубрики

Дорогие смартфоны больше не по карману. Россияне перешли на дешевые

Из-за кривых настроек безопасности в Сеть утекли исходные коды бортовых компьютеров Mercedes

«Микрон» работает в убыток десятый год подряд

Huawei выпустила дешевые смарт-ТВ на собственной ОС без Android. Видео

Tele2 в разы поднимет цены на звонки и SMS для пользователей старых тарифов

Чиновники собираются запретить госзакупки иностранной радиоэлектроники

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор беспроводной системы видеонаблюдения IMOU Cell Pro KIT

Телевизоры со Smart TV до 40 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие умные весы с диагностикой: хиты продаж

Лучшие широкоформатные мониторы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Разработан новый способ производства транзисторов атомного масштаба

Zoom-истощение — новый бич современности

Суперманевренный дрон копирует комара

Новому реактивному двигателю не нужно топливо
Показать еще
Решение месяца

Какие СХД выбирают компании со стремительно растущими объемами данных

Игорь Буланов

руководитель отдела инфраструктурных сервисов ABBYY

ABBYY
Технология месяца

Почему российские компании переходят на новую Exadata X8M

Алексей Курочка

директор Oracle Systems в России и СНГ

Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: в чем роботы могут заменить людей в банках