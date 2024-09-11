«М.Видео-Эльдорадо» привезет в Россию консоль PlayStation 5 Pro и аксессуары

Группа «М.Видео-Эльдорадо» анонсировала скорое появление в России и каналах продаж сети новейшей консоли Sony PlayStation 5 Pro и аксессуаров к ней — дисковода и подставки. В «М.Видео-Эльдорадо» предзаказ откроется одновременно со всем миром — 26 сентября. Устройство получит официальную гарантию сроком на 1 год.

Новая консоль от Sony получила улучшенный процессор AMD Zen 2 с 16 потоками и тактовой частотой 3,5 ГГц, который может работать со скоростью до 3,85 ГГц. Графический чип построен на архитектуре RDNA 3 и обладает производительностью 33,5 Тфлопс — прежде была RDNA 2 и всего 10,3 Тфлопс. Оперативная память GDDR6 осталась на прежнем уровне — 16 ГБ, но её скорость выросла до 18 Гбит/с (у обычной модели — 14 Гбит/с). В два раза увеличился и объем SSD-накопителя — 2 ТБ против 1 ТБ у предыдущего поколения консоли.

По данным производителя, улучшенные технические характеристики позволили ускорить рендеринг в играх на 45%. Теперь пользователи могут запускать игры с увеличенной частотой кадров в секунду в режиме «Качество» в разрешении 4К.

PlayStation 5 Pro оснащена улучшенной системой охлаждения, которая позволяет играть в требовательные игры на максимальных настройках графики без перегрева и с минимальным уровнем шума. Кроме того, PS5 Pro поддерживает все существующие аксессуары и геймпады для PlayStation 5, в том числе, и шлем виртуальной реальности PlayStation VR2.

Руководитель департамента «Развитие игр и игрового сообщества» группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Мезин сказал: «Российские пользователи вместе со всем миром ожидают новинку от Sony, и мы уже видим традиционно высокий интерес среди игрового сообщества. Игровые консоли Sony PlayStation очень популярны на нашем рынке – так в первом полугодии 2024 г. предшественница PS5 Pro заняла целых 73% всего российского рынка консолей. У нас есть все причины ожидать не менее высокий спрос на новинку, и мы рады привезти её в Россию одними из первых, верим, что PlayStation 5 Pro cможет показать темпы продаж аналогичные PS4 Pro. Важным фактором, который может оказать влияние на спрос на PS5 Pro, является наличие игр, способных полноценно раскрыть характеристики усовершенствованной консоли. Среди них можно выделить уже вышедшие игры: The Last of Us: Part II remastered, Gran Turismo 7, «Человек-паук 2», Hogwarts Legaсy, новинки осени 2024 г.: Star Wars Outlaws и Assassin's Creed Shadows и, конечно же, самую ожидаемую игру десятилетия – GTA VI. Все эти игры, как и сама консоль, будут представлены в ассортименте нашей сети».