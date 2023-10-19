«М.Видео-Эльдорадо»: спрос на актуальные консоли PlayStation и Xbox за год вырос втрое, 80% выбирают модели с дисководом

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, оценила продажи консолей за девять месяцев 2023 г. В «М.Видео» и «Эльдорадо» штучные продажи всех консолей выросли почти в 2,5 раза относительно 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Только спрос на актуальные поколения PlayStation и Xbox увеличился втрое, а доля продаж консолей с дисководами увеличилась до 80% с 50% в 2022 г. Сохраняется спрос в сегменте ретро-консолей, продажи выросли на 20%. Активно любители игр интересуются Steam Deck – в июле-сентябре 2023 г. продажи оказались в 2,1 раз больше, чем в первые месяцы продаж в начале 2023 г. Объем всего рынка игровых консолей по итогам девяти месяцев 2023 г. год к году увеличился в 2,5 раза и достиг 850 тыс. штук.

Менеджер игрового направления в «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Епишин: «Популярность консольного игрового направления продолжает расти, есть вариативность моделей под разные запросы как в портативном формате, так и домашнем. Стабилизировалась ситуация с производством и наличием консолей ведущих брендов, и несмотря на их уход, мы адаптировали цепочки поставок и предлагаем устройства с нашей гарантией по конкурентным ценам. Одним из драйверов становится появление ряда громких игровых релизов и технологическое устаревание для игроков консолей прошлого поколения. В консолях PlayStation и Xbox представленность и спрос ожидаемо сместились в сторону моделей с дисководом. Усиление спроса на категорию ожидаем в четвертом квартале, периода распродаж и покупки новогодних подарков. Обновленные консоли PlayStation также планируем предложить нашим покупателям, ожидаем их появление в начале следующего года. Позитивную динамику продолжают показывать недорогие 8- и 16-битные ретроконсоли Retro Genesis, Dendy, Magistr и др. с классическими предустановленными играми. Для пользователей это возможность вспомнить проверенные хиты детства, познакомить с ними своих детей или весело провести досуг в компании».

По оценке «М.Видео-Эльдорадо», за девять месяцев 2023 г. на всем российского рынке спрос на игровые консоли оказался в 2,5 раза больше, чем годом ранее – объем продаж достиг порядка 850 тыс. штук. Около 40% продаж пришлось на III квартал 2023 г., а интерес к категории год к году увеличился втрое. В денежном выражении продажи консолей по стране в январе-сентябре 2023 г. составили около 15,5 млрд руб. На консоли от трех ведущих производителей PlayStation, Xbox и Nintendo пришлось порядка 35% приобретенных консолей в количественном выражении и более 85% в деньгах, что сопоставимо с результатами 2022 г. В натуральном выражении большую часть рынка продолжают занимать переизданные ретро-консоли, стоимость которых составляет в среднем 2 тыс. руб., также активно набирает популярность Steam Deck от Valve.

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входят ИТ-компания «М.тех» и финтех-платформа «Директ кредит». Группа «М.Видео-Эльдорадо» управляет сетью из более чем 1200 магазинов в 370 российских городах от Калининградской области до Камчатки и развивает собственный маркетплейс техники и электроники.