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В «М.Видео-Эльдорадо» поступила в продажу лимитированная версия PlayStation 5 Slim

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж лимитированной версии PlayStation 5 Slim, посвященной 30-летию бренда PlayStation. Стоимость устройства в сети «М.Видео-Эльдорадо» составляет 119 999 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Лимитированная версия PS5 Slim выполнена в платиново-сером цвете, который отсылает к оригинальной PlayStation 1994 г. Дизайн консоли дополнен минималистичным логотипом PS, а беспроводной контроллер DualSense оформлен в аналогичном стиле с эксклюзивным символом 30-летия PlayStation. Оформление короба также отсылает к дизайну оригинальной упаковки первой консоли Sony.

Руководитель направления «Развития игр и игрового сообщества» группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Мезин: «Для миллионов людей PlayStation – это не просто игровая консоль, а символ целой эпохи, которая изменила индустрию развлечений и собрала вокруг себя преданное сообщество игроков. За 30 лет бренд PlayStation подарил нам культовые игры, инновационные технологии и новый уровень взаимодействия с виртуальными мирами.

Мы уже привозили предыдущие юбилейные издания PlayStation в Россию, поэтому понимаем, насколько важен этот релиз для фанатов и коллекционеров. Это не просто стильная консоль – это часть истории, возможность снова ощутить магию первых игровых впечатлений, но уже на новом уровне. Ограниченная серия PS5 Slim – это дань уважения прошлому, настоящему и будущему PlayStation, и мы рады дать российским геймерам шанс стать частью этого праздника».

Комплектация юбилейного набора включает: PlayStation 5 Slim Digital в лимитированном дизайне; беспроводной контроллер DualSense ограниченной серии; сменную панель в юбилейной цветовой гамме для установки привода; вертикальную подставку с эксклюзивным оформлением; разъем для кабеля в стиле оригинального контроллера PS1; четыре кабельные стяжки, стикер и скрепку с символикой PlayStation; плакат ограниченной серии (один из 30 уникальных вариантов).

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