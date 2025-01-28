Европа запретит поставки в Россию игровых приставок Xbox и PlayStation. Их приспособили для управления БПЛА

Евросоюз намерен ввести новые санкции против России и запретить поставки в страну игровых приставок Xbox и PlayStation. В Европе уверены, что в России научились использовать Xbox и PlayStation для управления дронами. Пострадают посредники, отгружающие консоли в Россию.

Больше никаких видеоигр

Власти Евросоюза намерены запретить поставки игровых консолей Xbox и PlayStation в Россию, пишет Financial Times. Новые лимиты станут частью очередного, 16 по счету пакета антироссийских санкций, который ЕС собирается ввести 22 февраля 2025 г.

Лишить российских любителей консольного гейминга возможности купить Xbox или PlayStation европейские чиновники и политики хотят вовсе не с целью продвижения в России ПК-гейминга. Они уверены, что в России научились использовать эти приставки для управления дронами.

Такое мнение открыто высказала верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас (Kaja Kallas), пишет Financial Times.

Новый пакет санкций будет направлен не только на поставки игровых консолей в Россию. Также он введет лимиты на ввоз в страну ряда химикатов и ограничения на импорт Европой российского сжиженного природного газа.

Ошибочка вышла?

К моменту выхода материала в Европе не существовало ни одной компании, имеющей хотя бы небольшой вес на рынке игровых приставок. Он полностью поделен между США и Японией – за первую выступает корпорация Microsoft со своими консолями Xbox, за вторую – Sony с приставками PlayStation и совсем немного Nintendo. У последней хорошо продаются портативные консоли Switch, Switch OLED и Switch Lite, а также в январе 2025 г. состоялся предварительный анонс Switch 2.

Все три компании ушли из России три года назад – в начале весны 2022 г. В настоящее время все их консоли поставляются на полки российских магазинов техники и на склады маркетплейсов посредством работающего с мая 2022 г. параллельного импорта.

Также в Евросоюзе нет ни одной страны, где у Microsoft, Sony или Nintendo налажено производство консолей. Не менее важен и тот факт, что ввозимые в Россию приставки «даже не проходят транзитом через Европейский союз», заявил РБК гендиректор компании-импортера «Ачивка», глава Русской ассоциации дистрибьютеров и импортеров видеоигр Яша Хаддажи (Yasha Haddaji). «Это заявление (о запрете поставок консолей в Россию – прим. CNews) либо демонстрирует полное отсутствие понимания индустрии видеоигр, либо является очередной пустой жестикуляцией», – добавил он.

Без жертв не обойдется

Как пишет Financial Times, новый запрет Евросоюза все же достигнет некоторых целей. В частности, после его вступления в силу европейские компании, которые сейчас занимаются поставками игровых консолей в Россию, больше не смогут делать это, по крайней мере, в открытую.

Зацепит и рынок подержанных товаров. Европейским продавцам бывшей в употреблении электроники будет запрещено отправлять консоли в Россию. Насколько велик это рынок, издание не сообщает.

Аналогов нет

К Xbox и PlayStation идеально подходит известная в России фраза «аналогов нет». Действительно, заменить эти консоли фактически нечем – достойные альтернативы, если не считать игровые ПК, отсутствуют во всем мире, а разработчики игр ориентируются только на эти платформы в сегменте игровых приставок ввиду их широчайших популярности и распространенности.

В России, несмотря на многолетнее импортозамещение в самых разных отраслях, до сих пор нет сопоставимой по возможностям замены ни PlayStation, ни Xbox. Работа в этом направлении ведется, потому что в начале весны 2024 г. Президент России Владимир Путин поручил разработать отечественную игровую приставку для конкуренции с Xbox и PlayStation. Но процесс идет очень медленно, к тому же не обошлось без попыток обмана. В марте 2024 г. CNews сообщал, что нашлись «умельцы», которые пытались преподнести древний мини-ПК из Китая в качестве настоящей российской игровой консоли и продавать его в несколько раз дороже. Этими «умельцами» оказались сотрудники Донского государственного техуниверситета – свой проект они назвали PlaySpace и оценили в 47 тыс. руб., тогда как китайский компьютер, который они выдавали за российскую приставку, стоил на тот момент 17 тыс. руб.

Также в конце 2024 г. CNews писал об игровой приставке МТС для так называемого «туманного» гейминга, который не стоит путать с «облачным». Игры будут запускаться на компьютерах других пользователей, предоставивших (за деньги) мощности своего «железа». Но и это нельзя назвать полноценной альтернативой Xbox и PlayStation, которые – новинка МТС целиком и полностью зависит от интернета, тогда как играть на приставках Microsoft и Sony можно при отсутствии доступа в Сеть.