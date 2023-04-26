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Алексей Рогозин из PlayStation присоединился к коммерческому департаменту «М.видео-Эльдорадо

Группа «М.видео-Эльдорадо» объявила о кадровых изменениях в коммерческом департаменте. На должность руководителя бизнес-юнита «Развлечения и гаджеты» назначен Алексей Рогозин, ранее занимавший позицию директора по продажам PlayStation в России и СНГ.

В роли руководителя бизнес-юнита «Развлечения и гаджеты» Алексей Рогозин сфокусируется на дальнейшем усилении позиций группы в активно развивающихся направлениях «умного» дома и товаров для гейминга. В зоне его ответственности управление закупками, развитие ассортимента, взаимодействие с поставщиками и управление продажами. Сергей Сухоруков, ранее возглавлявший это направление в компании, принял решение продолжить карьеру за пределами компании.

До перехода в «М.видео-Эльдорадо» Рогозин работал в российском подразделении компании Sony Electronics, где отвечал за продажи и развитие дистрибуции PlayStation в России, рост категории в каналах продаж, а также экспансию на рынки стран СНГ. Успешно провёл запуск двух консольных платформ. Алексей также обладает многолетним опытом работы в сфере электроники и бытовой техники, занимал лидирующие позиции в продажах и продуктовом маркетинге в Bosch and Siemens Group, а также Nokia. Имеет два высших образования – окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и Череповецкий военный институт радиоэлектроники.

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