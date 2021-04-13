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PlayStation 5 получит первое крупное обновление ПО с поддержкой переноса игр на USB-накопители

ПО Софт Техника

Sony объявила о первом крупном обновлении системного программного обеспечения для PlayStation 5 и PlayStation 4, которое станет доступно во всем мире. В число новых функций входит использование USB-накопителя в качестве расширенного хранилища для хранения игр PlayStation 5. Кроме того, будут доступны: совместные игры на консолях разных поколений с помощью Share Play; подборка игровых сессий друзей, к которым можно будет присоединиться. Функция «Запрос на присоединение» предоставляет быстрый доступ к отправке приглашений в игру, сокращая время на добавление друзей для совместных игр. Меню «Настройки конфиденциальности» позволяет контролировать, кто может взаимодействовать с пользователем в играх и через сообщения; новые настройки призов и экрана статистики включают возможность автоматически создавать снимок экрана или сохранять видеоклип при получении нового достижения или высокоуровнего приза, например, золотого ли платинового. На экране статистики призов, можно легко просматривать информацию об уровнях заработанных призов и статусов.

Множество новых функций было добавлено и в приложение PlayStation App, чтобы дистанционное подключение к консоли стало удобнее. Недавно в нем появились возможности сохранения продуктов в списке пожеланий, получение уведомлений о друзьях в сети и изменения сетевого статуса консоли. В ближайшие несколько недель в приложении появится еще больше функций, включая возможность подключения к многопользовательскому сеансу игры на PlayStation 5 с помощью приложения, управление памятью на консоли PlayStation 5, сравнение коллекций призов с друзьями и функцию сортировки и фильтрации продуктов, отображаемых в PlayStation Store.

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