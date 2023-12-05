«М.Видео-Эльдорадо» открывает предзаказ на обновленную консоль PlayStation 5 Slim

Группа «М.Видео-Эльдорадо» запускает предзаказ на игровую консоль PlayStation 5 Slim с дисководом. Стоимость новинки составляет 79 999 руб., возможна покупка в рассрочку. Первые поступления консоли ожидаются в конце декабря 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Обновленные консоли PlayStation на 30% компактнее и в среднем на 20% легче оригинальной версии, а также оснащены скоростным SSD-диском на 1 ТБ вместо 825 ГБ ранее. Консоли теперь имеют четыре панели вместо двух – верхние глянцевые и нижние матовые, а также оснащены подставкой для горизонтального положения в виде небольшой ножки, которая поддерживает консоль справа.

В ассортименте «М.Видео-Эльдорадо» продолжает сохраняться текущая серия консолей PlayStation 5, которая является самой продаваемой в 2023 г. Только по итогам октября-ноября 2023 г. спрос на эти устройства оказался в 1,5 раз выше, чем годом ранее. Самая продаваемая – консоль с дисководом. Интерес к геймпадам для PlayStation 5 за последние два месяца год к году вырос почти втрое, спрос на видеоигры – более чем на 20%.

Менеджер игрового направления M.Game в группе «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Епишин: «Мы продолжаем делать все возможное, чтобы наши покупатели получали все ключевые игровые новинки наряду со всем миром. Фанаты PlayStation определенно будут рады получить уменьшенную Slim-версию в качестве новогоднего подарка. На данный момент мы готовы предложить с получением в декабре наиболее актуальную модификацию с дисководом. Консоль без привода станет доступна в начале следующего года. Кроме того, к декабрю, одному из самых активных периодов года, мы запустили серию распродаж и акций, а также расширили выбор игр на физических носителях. Среди новинок хотел бы отметить такие важные релизы, как Marvel's Spider-Man 2, EA Sports UFC 5, Assassin's Creed Mirage для PlayStation и великолепную Super Mario Bros. Wonder, а также переиздания первой Red Dead Redemption и трилогии Metal Gear Solid для Nintendo Switch».

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входят ИТ-компания «М.тех» и финтех-платформа «Директ кредит». Группа «М.Видео-Эльдорадо» управляет сетью из более чем 1200 магазинов в 370 российских городах от Калининградской области до Камчатки и развивает собственный маркетплейс техники и электроники.