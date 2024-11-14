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Playstation 5 Pro показала высокий спрос на «Яндекс Маркете», заняв 16% рынка игровых приставок в первую неделю продаж

Новая игровая приставка Playstation 5 Pro, вышедшая в продажу 7 ноября 2024 г., встретила высокий спрос в России. На «Яндекс Маркете» в первую неделю она заняла значимую долю в 16% от всех игровых приставок на маркетплейсе. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

«Яндекс Маркет» ожидает, что интерес к Playstation 5 Pro продолжит расти до конца 2024 г., а также в I квартале 2025 г., чему будет способствовать сезонное снижение цен в период зимних распродаж. За первую неделю после запуска цена на приставку уже снизилась на 17%, до примерно 80 тыс. руб.

Playstation сохраняет лидерство в категории игровых приставок, превосходя продажи Xbox в пять раз. При этом продажи консолей Playstation за 10 месяцев 2024 г. выросли почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.

По данным «Яндекс Маркета», более 70% покупок игр для приставок приходится именно на PlayStation, за ними следуют коды активаций на Steam (15%) и игры для Nintendo (10%). Игры для Xbox составляют лишь 5% от общего числа покупок.

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